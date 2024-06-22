Дрон "международной коалиции" атаковал грузовик в Сирии, есть погибшие
Дрон международной коалиции ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие и раненые
© Фото : U.S. Army / Spc. Christian SimmonsВоенный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии
© Фото : U.S. Army / Spc. Christian Simmons
Военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Беспилотник "международной коалиции" из воздушного пространства Ирака ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие и раненые сирийские граждане, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
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"Около 22:30 21 июня многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C, принадлежащий так называемой "международной антитеррористической коалиции", из воздушного пространства Ирака, без нарушения воздушного пространства Сирии нанес удар по грузовому автомобилю, совершавшему движение в районе населенного пункта Абу-Кемаль. В результате удара есть погибшие и раненые сирийские граждане", - сказал он.
Добавляется, что так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 коалиции.