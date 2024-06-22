https://ria.ru/20240622/bespilotnik-1954792440.html

Дрон "международной коалиции" атаковал грузовик в Сирии, есть погибшие

Дрон "международной коалиции" атаковал грузовик в Сирии, есть погибшие - РИА Новости, 22.06.2024

Дрон "международной коалиции" атаковал грузовик в Сирии, есть погибшие

Беспилотник "международной коалиции" из воздушного пространства Ирака ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие и раненые сирийские граждане, сообщил... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T22:03

2024-06-22T22:03

2024-06-22T22:06

война в сирии

в мире

сирия

ирак

сша

юрий попов

f-15se

центр примирения враждующих сторон в сирии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741742029_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_146d4aecc51f83178877c86b8169505d.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Беспилотник "международной коалиции" из воздушного пространства Ирака ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие и раненые сирийские граждане, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Около 22:30 21 июня многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C, принадлежащий так называемой "международной антитеррористической коалиции", из воздушного пространства Ирака, без нарушения воздушного пространства Сирии нанес удар по грузовому автомобилю, совершавшему движение в районе населенного пункта Абу-Кемаль. В результате удара есть погибшие и раненые сирийские граждане", - сказал он. Добавляется, что так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 коалиции.

https://ria.ru/20240621/letchik-1954644345.html

сирия

ирак

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, ирак, сша, юрий попов, f-15se, центр примирения враждующих сторон в сирии