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Дрон "международной коалиции" атаковал грузовик в Сирии, есть погибшие - РИА Новости, 22.06.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:03 22.06.2024 (обновлено: 22:06 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/bespilotnik-1954792440.html
Дрон "международной коалиции" атаковал грузовик в Сирии, есть погибшие
Дрон "международной коалиции" атаковал грузовик в Сирии, есть погибшие - РИА Новости, 22.06.2024
Дрон "международной коалиции" атаковал грузовик в Сирии, есть погибшие
Беспилотник "международной коалиции" из воздушного пространства Ирака ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие и раненые сирийские граждане, сообщил... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:03
2024-06-22T22:06
война в сирии
в мире
сирия
ирак
сша
юрий попов
f-15se
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Беспилотник "международной коалиции" из воздушного пространства Ирака ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие и раненые сирийские граждане, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Около 22:30 21 июня многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C, принадлежащий так называемой "международной антитеррористической коалиции", из воздушного пространства Ирака, без нарушения воздушного пространства Сирии нанес удар по грузовому автомобилю, совершавшему движение в районе населенного пункта Абу-Кемаль. В результате удара есть погибшие и раненые сирийские граждане", - сказал он. Добавляется, что так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 коалиции.
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в мире, сирия, ирак, сша, юрий попов, f-15se, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Ирак, США, Юрий Попов, F-15SE, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Дрон "международной коалиции" атаковал грузовик в Сирии, есть погибшие

Дрон международной коалиции ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие и раненые

© Фото : U.S. Army / Spc. Christian SimmonsВоенный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии
Военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Christian Simmons
Военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Беспилотник "международной коалиции" из воздушного пространства Ирака ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие и раненые сирийские граждане, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
«
"Около 22:30 21 июня многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C, принадлежащий так называемой "международной антитеррористической коалиции", из воздушного пространства Ирака, без нарушения воздушного пространства Сирии нанес удар по грузовому автомобилю, совершавшему движение в районе населенного пункта Абу-Кемаль. В результате удара есть погибшие и раненые сирийские граждане", - сказал он.
Добавляется, что так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 коалиции.
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Война в СирииВ миреСирияИракСШАЮрий ПоповF-15SEЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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