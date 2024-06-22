https://ria.ru/20240622/bespilotnik-1954760585.html

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.06.2024

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T18:07

2024-06-22T18:07

2024-06-22T18:09

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "22 июня около 17.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

украина

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Наталья Макарова

брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)