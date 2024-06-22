https://ria.ru/20240622/bespilotnik-1954760585.html
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.06.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T18:07
2024-06-22T18:07
2024-06-22T18:09
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "22 июня около 17.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области украинский дрон