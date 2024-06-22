https://ria.ru/20240622/bespilotnik-1954756339.html
В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:38
2024-06-22T17:38
2024-06-22T17:47
брянская область
безопасность
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Отмечается, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240622/minoborony-1954715178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность, россия, александр богомаз
Брянская область, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ, пострадавших нет