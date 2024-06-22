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В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
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17:38 22.06.2024 (обновлено: 17:47 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/bespilotnik-1954756339.html
В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:38
2024-06-22T17:47
брянская область
безопасность
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Отмечается, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240622/minoborony-1954715178.html
брянская область
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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз
Брянская область, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Отмечается, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Российская ПВО сбила 48 дронов
Вчера, 13:57
 
Брянская областьБезопасностьРоссияАлександр Богомаз
 
 
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