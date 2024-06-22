https://ria.ru/20240622/bespilotnik-1954756339.html

В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024

В Брянской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:38

2024-06-22T17:38

2024-06-22T17:47

брянская область

безопасность

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разведывательный украинский беспилотник уничтожен над Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Отмечается, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240622/minoborony-1954715178.html

брянская область

россия

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Дарья Буймова

брянская область, безопасность, россия, александр богомаз