https://ria.ru/20240622/bayden-1954657413.html

СМИ: Байден сорвал крупную сделку Украины

СМИ: Байден сорвал крупную сделку Украины - РИА Новости, 22.06.2024

СМИ: Байден сорвал крупную сделку Украины

Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых проектов по производству сжиженного природного газа стало препятствием для сделки украинской... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T05:19

2024-06-22T05:19

2024-06-22T14:49

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых проектов по производству сжиженного природного газа стало препятствием для сделки украинской компании по закупке американского СПГ, говорится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal."Хорошие новости: Украина на прошлой неделе заключила крупную сделку с американским поставщиком СПГ, чтобы помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа. Плохая новость: на пути к успеху сделки стоит президент Байден", — утверждает издание.Как напомнили авторы, ранее украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК, заключила соглашение с американской Venture Global о поставках американского СПГ на Украину и в страны Восточной Европы, своей целью она назвала поддержку "энергетической безопасности" региона.По информации газеты, существует "большая загвоздка": закупать газ планируется через строящийся терминал Venture Global CP2, который из-за введенного Байденом моратория теперь "попал в ловушку"."Можно подумать, что администрация даст зеленый свет любому проекту, который поможет Европе и остальному миру избавиться от зависимости от российских энергоносителей. На долю России по-прежнему приходится около 15% поставок газа в Европу. <…> Если европейцы не смогут получать газ из США, им придется обратиться к России", — говорится материале.Как отметили авторы, введенный мораторий вызвал огромную политическую неопределенность в вопросе будущих поставок СПГ из США, при этом в случае переизбрания на пост Байден, вероятно, введет его на постоянной основе.США приостановили процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Как сообщил в мае заместитель министра энергетики США Давид Терк, решение Белого дома не повлияет на поставки сжиженного газа в Европу.

https://ria.ru/20240503/ssha-1943605661.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

сша

европа

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в мире, сша, европа, украина, джо байден, дтэк