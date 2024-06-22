СМИ: Байден сорвал крупную сделку Украины
WSJ: Байден помешал Украине заключить сделку на поставку СПГ
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых проектов по производству сжиженного природного газа стало препятствием для сделки украинской компании по закупке американского СПГ, говорится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.
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"Хорошие новости: Украина на прошлой неделе заключила крупную сделку с американским поставщиком СПГ, чтобы помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа. Плохая новость: на пути к успеху сделки стоит президент Байден", — утверждает издание.
Как напомнили авторы, ранее украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК, заключила соглашение с американской Venture Global о поставках американского СПГ на Украину и в страны Восточной Европы, своей целью она назвала поддержку "энергетической безопасности" региона.
По информации газеты, существует "большая загвоздка": закупать газ планируется через строящийся терминал Venture Global CP2, который из-за введенного Байденом моратория теперь "попал в ловушку".
"Можно подумать, что администрация даст зеленый свет любому проекту, который поможет Европе и остальному миру избавиться от зависимости от российских энергоносителей. На долю России по-прежнему приходится около 15% поставок газа в Европу. <…> Если европейцы не смогут получать газ из США, им придется обратиться к России", — говорится материале.
Как отметили авторы, введенный мораторий вызвал огромную политическую неопределенность в вопросе будущих поставок СПГ из США, при этом в случае переизбрания на пост Байден, вероятно, введет его на постоянной основе.
США приостановили процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Как сообщил в мае заместитель министра энергетики США Давид Терк, решение Белого дома не повлияет на поставки сжиженного газа в Европу.
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