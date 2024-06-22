https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954682252.html

Бастрыкин рассказал о преступлениях украинского нациста Гунько

Бастрыкин рассказал о преступлениях украинского нациста Гунько - РИА Новости, 22.06.2024

Бастрыкин рассказал о преступлениях украинского нациста Гунько

Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:39

2024-06-22T10:39

2024-06-22T10:39

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александр бастрыкин

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владимир зеленский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки", - сказал глава ведомства. Бастрыкин добавил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html

https://ria.ru/20240513/gunko-1945489194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, россия, ссср, александр бастрыкин, джастин трюдо, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф)