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Бастрыкин рассказал о преступлениях украинского нациста Гунько - РИА Новости, 22.06.2024
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10:39 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954682252.html
Бастрыкин рассказал о преступлениях украинского нациста Гунько
Бастрыкин рассказал о преступлениях украинского нациста Гунько - РИА Новости, 22.06.2024
Бастрыкин рассказал о преступлениях украинского нациста Гунько
Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:39
2024-06-22T10:39
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки", - сказал глава ведомства. Бастрыкин добавил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html
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в мире, канада, россия, ссср, александр бастрыкин, джастин трюдо, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Канада, Россия, СССР, Александр Бастрыкин, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин рассказал о преступлениях украинского нациста Гунько

Бастрыкин: Гунько и соучастники причастны к убийствам не менее 500 человек

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки", - сказал глава ведомства.
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Бастрыкин добавил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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В миреКанадаРоссияСССРАлександр БастрыкинДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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