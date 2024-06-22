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Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат блокадникам - РИА Новости, 22.06.2024
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05:05 22.06.2024 (обновлено: 11:06 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954656980.html
Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат блокадникам
Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат блокадникам - РИА Новости, 22.06.2024
Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат блокадникам
Позиция Германии, которая согласилась выплачивать Намибии компенсации за геноцид, но отказалась от компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда, является... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T05:05
2024-06-22T11:06
александр бастрыкин
германия
россия
ленинград
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Позиция Германии, которая согласилась выплачивать Намибии компенсации за геноцид, но отказалась от компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда, является примером двойных стандартов, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.&quot;Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов&quot;, — указал он.Глава ведомства напомнил, что ФРГ признает историческую ответственность за преступления, совершенные германским вермахтом в Ленинграде, но участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда, которые попросили распространить гуманитарно-компенсационные выплаты, поступающие в адрес блокадников-евреев, на всех ныне здравствующих блокадников вне зависимости от их национальной принадлежности, было отказано.Глава СК также не исключил, что новые сведения о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, установленные российскими следователями, могут быть обоснованием для выплат родственникам жертв нацизма. "Следственным комитетом России установлено множество новых фактов преступлений немецко-фашистских захватчиков, ранее неизвестных, которые не учитывались при определении выплат. Поэтому, подытожив нашу работу, нельзя исключать возможность того, что эти сведения могли бы быть использованы как для обоснования дополнительных выплат родственникам жертв нацизма в различных регионах нашей страны, так и для компенсации причиненного ущерба", — сказал он.Бастрыкин напомнил, что по итогам Второй мировой войны выплачивались репарации государствам, которым был причинен ущерб нацистской Германией, а также компенсации различным категориям жертв нацизма. Например, их получали жертвы холокоста, подневольные рабочие, угнанные в Германию.В ноябре минувшего года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи.В марте она заявила, что Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов. Дипломат подчеркнула, что Берлин проводит свою политику вопреки положениям международно-правовых документов. Также Захарова напомнила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о холокосте говорит о страданиях "евреев и несчетного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ в целом упоминает "все этнические и религиозные группы".В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту "Без срока давности" назвал крайне циничным решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам Ленинграда еврейской национальности.
https://ria.ru/20240622/glavabastrykin-1954651560.html
https://ria.ru/20240318/genotsid-1934056479.html
https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954421048.html
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александр бастрыкин, германия, россия, ленинград, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Германия, Россия, Ленинград, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат блокадникам

Бастрыкин назвал двойными стандартами отказ Германии от выплат блокадникам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Позиция Германии, которая согласилась выплачивать Намибии компенсации за геноцид, но отказалась от компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда, является примером двойных стандартов, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«

"Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов", — указал он.

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Глава ведомства напомнил, что ФРГ признает историческую ответственность за преступления, совершенные германским вермахтом в Ленинграде, но участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда, которые попросили распространить гуманитарно-компенсационные выплаты, поступающие в адрес блокадников-евреев, на всех ныне здравствующих блокадников вне зависимости от их национальной принадлежности, было отказано.
Глава СК также не исключил, что новые сведения о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, установленные российскими следователями, могут быть обоснованием для выплат родственникам жертв нацизма.
"Следственным комитетом России установлено множество новых фактов преступлений немецко-фашистских захватчиков, ранее неизвестных, которые не учитывались при определении выплат. Поэтому, подытожив нашу работу, нельзя исключать возможность того, что эти сведения могли бы быть использованы как для обоснования дополнительных выплат родственникам жертв нацизма в различных регионах нашей страны, так и для компенсации причиненного ущерба", — сказал он.
Бастрыкин напомнил, что по итогам Второй мировой войны выплачивались репарации государствам, которым был причинен ущерб нацистской Германией, а также компенсации различным категориям жертв нацизма. Например, их получали жертвы холокоста, подневольные рабочие, угнанные в Германию.
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В ноябре минувшего года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи.
В марте она заявила, что Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов. Дипломат подчеркнула, что Берлин проводит свою политику вопреки положениям международно-правовых документов. Также Захарова напомнила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о холокосте говорит о страданиях "евреев и несчетного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ в целом упоминает "все этнические и религиозные группы".
В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту "Без срока давности" назвал крайне циничным решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам Ленинграда еврейской национальности.
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Александр БастрыкинГерманияРоссияЛенинградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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