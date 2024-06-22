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"Дуайт Эйзенхауэр" перейдет в Европейское командование США - РИА Новости, 22.06.2024
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22:47 22.06.2024 (обновлено: 22:55 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954794974.html
"Дуайт Эйзенхауэр" перейдет в Европейское командование США
"Дуайт Эйзенхауэр" перейдет в Европейское командование США - РИА Новости, 22.06.2024
"Дуайт Эйзенхауэр" перейдет в Европейское командование США
Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", которую американские власти приняли решение вывести из Ближнего Востока, временно будет переведена в... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:47
2024-06-22T22:55
в мире
сша
ближний восток
азия
дуайт эйзенхауэр
министерство обороны сша
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", которую американские власти приняли решение вывести из Ближнего Востока, временно будет переведена в зону ответственности Европейского командования США перед возвращением домой, заявили в Пентагоне. "Авианосная ударная группа "Дуайта Эйзенхауэра" сегодня покинула зону ответственности Центрального командования США и ненадолго перейдет в зону ответственности Европейского командования США, а затем вернется домой", - сообщили в ведомстве. Где именно будет находиться группа американских военных кораблей и в течение какого времени - не уточняется. Европейское командование США охватывает 51 страну и водное пространство, включая весь европейский континент, части Азии, часть Ближнего Востока, Арктики и Атлантического океана.
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954793156.html
сша
ближний восток
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в мире, сша, ближний восток, азия, дуайт эйзенхауэр, министерство обороны сша, евросоюз
В мире, США, Ближний Восток, Азия, Дуайт Эйзенхауэр, Министерство обороны США, Евросоюз
"Дуайт Эйзенхауэр" перейдет в Европейское командование США

Ударная группа с "Дуайтом Эйзенхауэром" перейдет в Европейское командование США

© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole KellerАмериканский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole Keller
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", которую американские власти приняли решение вывести из Ближнего Востока, временно будет переведена в зону ответственности Европейского командования США перед возвращением домой, заявили в Пентагоне.
«
"Авианосная ударная группа "Дуайта Эйзенхауэра" сегодня покинула зону ответственности Центрального командования США и ненадолго перейдет в зону ответственности Европейского командования США, а затем вернется домой", - сообщили в ведомстве.
Где именно будет находиться группа американских военных кораблей и в течение какого времени - не уточняется.
Европейское командование США охватывает 51 страну и водное пространство, включая весь европейский континент, части Азии, часть Ближнего Востока, Арктики и Атлантического океана.
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