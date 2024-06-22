https://ria.ru/20240622/avianosets-1954794974.html

"Дуайт Эйзенхауэр" перейдет в Европейское командование США

"Дуайт Эйзенхауэр" перейдет в Европейское командование США - РИА Новости, 22.06.2024

"Дуайт Эйзенхауэр" перейдет в Европейское командование США

Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", которую американские власти приняли решение вывести из Ближнего Востока, временно будет переведена в... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T22:47

2024-06-22T22:47

2024-06-22T22:55

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азия

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", которую американские власти приняли решение вывести из Ближнего Востока, временно будет переведена в зону ответственности Европейского командования США перед возвращением домой, заявили в Пентагоне. "Авианосная ударная группа "Дуайта Эйзенхауэра" сегодня покинула зону ответственности Центрального командования США и ненадолго перейдет в зону ответственности Европейского командования США, а затем вернется домой", - сообщили в ведомстве. Где именно будет находиться группа американских военных кораблей и в течение какого времени - не уточняется. Европейское командование США охватывает 51 страну и водное пространство, включая весь европейский континент, части Азии, часть Ближнего Востока, Арктики и Атлантического океана.

https://ria.ru/20240622/avianosets-1954793156.html

сша

ближний восток

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, ближний восток, азия, дуайт эйзенхауэр, министерство обороны сша, евросоюз