https://ria.ru/20240622/avianosets-1954793156.html
"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море
"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море - РИА Новости, 22.06.2024
"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море
Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:20
2024-06-22T22:20
2024-06-22T23:19
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теодор рузвельт
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министерство обороны сша
ллойд остин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор Рузвельт", говорится в распространенном заявлении."Пройдя более 55 тысяч миль, "Айк" (неофициальное название авианосца "Дуайт Эйзенхауэр". — Прим. ред.) продемонстрировал приверженность региональной стабильности и защите свободы судоходства по всему Красному морю и Аденскому заливу", — указано в сообщении.В настоящее время ударная группа возвращается в США.Согласно опубликованному релизу, взамен в зону ответственности Центрального командования перейдет авианосная ударная группа авианосца "Теодор Рузвельт" после завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе.Ранее военно-морское издание USNI News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что министр обороны США Ллойд Остин принял решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который более восьми месяцев находился в Красном море, и это время превысило продолжительность размещения любого другого американского авианосца за последние пять лет.
https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, красное море, теодор рузвельт, дуайт эйзенхауэр, министерство обороны сша, ллойд остин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Красное море, Теодор Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море
Командование США: "Теодор Рузвельт" заменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море