https://ria.ru/20240622/avianosets-1954793156.html

"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море

"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море - РИА Новости, 22.06.2024

"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море

Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T22:20

2024-06-22T22:20

2024-06-22T23:19

в мире

сша

красное море

теодор рузвельт

дуайт эйзенхауэр

министерство обороны сша

ллойд остин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор Рузвельт", говорится в распространенном заявлении."Пройдя более 55 тысяч миль, "Айк" (неофициальное название авианосца "Дуайт Эйзенхауэр". — Прим. ред.) продемонстрировал приверженность региональной стабильности и защите свободы судоходства по всему Красному морю и Аденскому заливу", — указано в сообщении.В настоящее время ударная группа возвращается в США.Согласно опубликованному релизу, взамен в зону ответственности Центрального командования перейдет авианосная ударная группа авианосца "Теодор Рузвельт" после завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе.Ранее военно-морское издание USNI News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что министр обороны США Ллойд Остин принял решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который более восьми месяцев находился в Красном море, и это время превысило продолжительность размещения любого другого американского авианосца за последние пять лет.

https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, красное море, теодор рузвельт, дуайт эйзенхауэр, министерство обороны сша, ллойд остин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году