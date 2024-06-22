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"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море - РИА Новости, 22.06.2024
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22:20 22.06.2024 (обновлено: 23:19 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954793156.html
"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море
"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море - РИА Новости, 22.06.2024
"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море
Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:20
2024-06-22T23:19
в мире
сша
красное море
теодор рузвельт
дуайт эйзенхауэр
министерство обороны сша
ллойд остин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор Рузвельт", говорится в распространенном заявлении.&quot;Пройдя более 55 тысяч миль, &quot;Айк&quot; (неофициальное название авианосца &quot;Дуайт Эйзенхауэр&quot;. — Прим. ред.) продемонстрировал приверженность региональной стабильности и защите свободы судоходства по всему Красному морю и Аденскому заливу&quot;, — указано в сообщении.В настоящее время ударная группа возвращается в США.Согласно опубликованному релизу, взамен в зону ответственности Центрального командования перейдет авианосная ударная группа авианосца "Теодор Рузвельт" после завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе.Ранее военно-морское издание USNI News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что министр обороны США Ллойд Остин принял решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который более восьми месяцев находился в Красном море, и это время превысило продолжительность размещения любого другого американского авианосца за последние пять лет.
https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html
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в мире, сша, красное море, теодор рузвельт, дуайт эйзенхауэр, министерство обороны сша, ллойд остин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Красное море, Теодор Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Теодор Рузвельт" сменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море

Командование США: "Теодор Рузвельт" заменит "Дуайта Эйзенхауэра" в Красном море

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Brandon Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Brandon
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор Рузвельт", говорится в распространенном заявлении.
«

"Пройдя более 55 тысяч миль, "Айк" (неофициальное название авианосца "Дуайт Эйзенхауэр". — Прим. ред.) продемонстрировал приверженность региональной стабильности и защите свободы судоходства по всему Красному морю и Аденскому заливу", — указано в сообщении.

В настоящее время ударная группа возвращается в США.
Согласно опубликованному релизу, взамен в зону ответственности Центрального командования перейдет авианосная ударная группа авианосца "Теодор Рузвельт" после завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее военно-морское издание USNI News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что министр обороны США Ллойд Остин принял решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который более восьми месяцев находился в Красном море, и это время превысило продолжительность размещения любого другого американского авианосца за последние пять лет.
Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower) - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США
Вчера, 21:13
 
В миреСШАКрасное мореТеодор РузвельтДуайт ЭйзенхауэрМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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