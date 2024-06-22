США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР
Yonhap: авианосец США зашел в порт Южной Кореи после визита Путина в КНДР
© Фото : United States NavyАтомный авианосец USS Theodore Roosevelt во время прибытия в южнокорейский порт Пусан. 22 июня 2024 года
© Фото : United States Navy
Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt во время прибытия в южнокорейский порт Пусан. 22 июня 2024 года
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило агентство Yonhap.
"Военный корабль США USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан, сообщили в ВМС, в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества КНДР с Россией", — подчеркнули в публикации.
Авианосец сопровождают американские эсминцы Halsey и Daniel Inouye. Военный корабль из США прибыл также для проведения запланированных учений, участие в которых примут США, Япония и Южная Корея в конце июня.
Российский лидер совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня. Москва и Пхеньян по итогам переговоров президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.