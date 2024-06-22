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США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР - РИА Новости, 22.06.2024
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09:26 22.06.2024 (обновлено: 11:27 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954672543.html
США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР
США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР - РИА Новости, 22.06.2024
США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР
Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:26
2024-06-22T11:27
в мире
россия
сша
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ким чен ын
визит путина в кндр
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило агентство Yonhap."Военный корабль США USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан, сообщили в ВМС, в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества КНДР с Россией", — подчеркнули в публикации.Авианосец сопровождают американские эсминцы Halsey и Daniel Inouye. Военный корабль из США прибыл также для проведения запланированных учений, участие в которых примут США, Япония и Южная Корея в конце июня. Все это происходит на фоне опасения дальнейшего укрепления сотрудничества между Пхеньяном и Москвой после государственного визита президента Владимира Путина в КНДР.Российский лидер совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня. Москва и Пхеньян по итогам переговоров президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
https://ria.ru/20240621/poslanie-1954479710.html
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в мире, россия, сша, пусан, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр
В мире, Россия, США, Пусан, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР

Yonhap: авианосец США зашел в порт Южной Кореи после визита Путина в КНДР

© Фото : United States NavyАтомный авианосец USS Theodore Roosevelt во время прибытия в южнокорейский порт Пусан. 22 июня 2024 года
Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt во время прибытия в южнокорейский порт Пусан. 22 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : United States Navy
Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt во время прибытия в южнокорейский порт Пусан. 22 июня 2024 года
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило агентство Yonhap.
"Военный корабль США USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан, сообщили в ВМС, в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества КНДР с Россией", — подчеркнули в публикации.
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Авианосец сопровождают американские эсминцы Halsey и Daniel Inouye. Военный корабль из США прибыл также для проведения запланированных учений, участие в которых примут США, Япония и Южная Корея в конце июня.
Все это происходит на фоне опасения дальнейшего укрепления сотрудничества между Пхеньяном и Москвой после государственного визита президента Владимира Путина в КНДР.
Российский лидер совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня. Москва и Пхеньян по итогам переговоров президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
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