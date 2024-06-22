https://ria.ru/20240622/avianosets-1954672543.html

США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР

США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР - РИА Новости, 22.06.2024

США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР

Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:26

2024-06-22T09:26

2024-06-22T11:27

в мире

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сша

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владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило агентство Yonhap."Военный корабль США USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан, сообщили в ВМС, в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества КНДР с Россией", — подчеркнули в публикации.Авианосец сопровождают американские эсминцы Halsey и Daniel Inouye. Военный корабль из США прибыл также для проведения запланированных учений, участие в которых примут США, Япония и Южная Корея в конце июня. Все это происходит на фоне опасения дальнейшего укрепления сотрудничества между Пхеньяном и Москвой после государственного визита президента Владимира Путина в КНДР.Российский лидер совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня. Москва и Пхеньян по итогам переговоров президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.

https://ria.ru/20240621/poslanie-1954479710.html

https://ria.ru/20240622/rossiya_kndr-1954663386.html

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в мире, россия, сша, пусан, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр