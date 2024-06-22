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ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - РИА Новости, 22.06.2024
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16:45 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/ataka-1954747391.html
ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - РИА Новости, 22.06.2024
ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:45
2024-06-22T16:45
энергодар
днепр (город)
европа
вооруженные силы украины
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Инспекторы МАГАТЭ проинформированы о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара", - сказала Яшина. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954746940.html
https://ria.ru/20240622/energodar-1954658026.html
энергодар
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энергодар, днепр (город), европа, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс
Энергодар, Днепр (город), Европа, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"

МАГАТЭ проинформировано об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«
"Инспекторы МАГАТЭ проинформированы о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара", - сказала Яшина.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
На ЗАЭС рассказали, что атаки ВСУ угрожают безопасности станции
Вчера, 16:41
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Подстанция Луч в Энергодаре
Рогов объяснил, откуда ВСУ бьют по Энергодару
Вчера, 05:36
 
ЭнергодарДнепр (город)ЕвропаВооруженные силы УкраиныМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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