https://ria.ru/20240622/ataka-1954747391.html

ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"

ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - РИА Новости, 22.06.2024

ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"

Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:45

2024-06-22T16:45

2024-06-22T16:45

энергодар

днепр (город)

европа

вооруженные силы украины

магатэ

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Инспекторы МАГАТЭ проинформированы о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара", - сказала Яшина. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954746940.html

https://ria.ru/20240622/energodar-1954658026.html

энергодар

днепр (город)

европа

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энергодар, днепр (город), европа, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс