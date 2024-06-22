https://ria.ru/20240622/ataka-1954747391.html
ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - РИА Новости, 22.06.2024
ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:45
2024-06-22T16:45
2024-06-22T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Инспекторы МАГАТЭ проинформированы о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара", - сказала Яшина. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954746940.html
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энергодар, днепр (город), европа, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс
Энергодар, Днепр (город), Европа, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
МАГАТЭ проинформировано об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре