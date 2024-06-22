ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали 3 населенных пункта Шебекинского городского округа
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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"Три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В селе Красное ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Медиками оказывается вся необходимая помощь. В результате детонации второго беспилотника в частном жилом домовладении повреждены остекление на балконе и забор", - говорится в сообщении.
Гладков отметил, что на окраине Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, припаркованный на территории коммерческого предприятия, повредил остекление и тент. А в селе Муром, по его словам, один из домов атаковали сразу четыре дрона: повреждены фасад и кровля, выбито остекление, огнем частично повредило внутренние помещения.
"В результате взрыва еще двух беспилотников на территории другого частного домовладения выбиты окна, осколками посечен фасад, повреждена стена дома, гараж, легковой автомобиль и линия газоснабжения. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.