https://ria.ru/20240622/ataka-1954729899.html

ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2024

ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:02

2024-06-22T15:02

2024-06-22T15:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В селе Красное ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Медиками оказывается вся необходимая помощь. В результате детонации второго беспилотника в частном жилом домовладении повреждены остекление на балконе и забор", - говорится в сообщении. Гладков отметил, что на окраине Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, припаркованный на территории коммерческого предприятия, повредил остекление и тент. А в селе Муром, по его словам, один из домов атаковали сразу четыре дрона: повреждены фасад и кровля, выбито остекление, огнем частично повредило внутренние помещения. "В результате взрыва еще двух беспилотников на территории другого частного домовладения выбиты окна, осколками посечен фасад, повреждена стена дома, гараж, легковой автомобиль и линия газоснабжения. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины