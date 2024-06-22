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ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/ataka-1954729899.html
ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2024
ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:02
2024-06-22T15:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В селе Красное ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Медиками оказывается вся необходимая помощь. В результате детонации второго беспилотника в частном жилом домовладении повреждены остекление на балконе и забор", - говорится в сообщении. Гладков отметил, что на окраине Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, припаркованный на территории коммерческого предприятия, повредил остекление и тент. А в селе Муром, по его словам, один из домов атаковали сразу четыре дрона: повреждены фасад и кровля, выбито остекление, огнем частично повредило внутренние помещения. "В результате взрыва еще двух беспилотников на территории другого частного домовладения выбиты окна, осколками посечен фасад, повреждена стена дома, гараж, легковой автомобиль и линия газоснабжения. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
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белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали 3 населенных пункта Шебекинского городского округа

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В селе Красное ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Медиками оказывается вся необходимая помощь. В результате детонации второго беспилотника в частном жилом домовладении повреждены остекление на балконе и забор", - говорится в сообщении.
Гладков отметил, что на окраине Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, припаркованный на территории коммерческого предприятия, повредил остекление и тент. А в селе Муром, по его словам, один из домов атаковали сразу четыре дрона: повреждены фасад и кровля, выбито остекление, огнем частично повредило внутренние помещения.
"В результате взрыва еще двух беспилотников на территории другого частного домовладения выбиты окна, осколками посечен фасад, повреждена стена дома, гараж, легковой автомобиль и линия газоснабжения. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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