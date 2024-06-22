https://ria.ru/20240622/ataka-1954705347.html

Украинские войска атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе - РИА Новости, 22.06.2024

Украинские войска атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также выпустили по ней и Петровскому району Донецка 14 "натовских" снарядов, в том числе... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:01

2024-06-22T13:01

2024-06-22T13:01

специальная военная операция на украине

горловка

петровский район

донецк

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также выпустили по ней и Петровскому району Донецка 14 "натовских" снарядов, в том числе кассетных, калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 08.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 12.00 украинские войска выпустили по Горловке три снаряда "натовского" калибра. Кроме того, в субботу утром под обстрелами оказался Петровский район Донецка. Всего за три часа с 8.45 до 11.45 по нему было выпущено 11 снарядов, в том числе два кассетных. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

https://ria.ru/20240622/podpole-1954662835.html

горловка

петровский район

донецк

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горловка, петровский район, донецк, сцкк, нато