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В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов - РИА Новости, 22.06.2024
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12:06 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/ataka-1954697691.html
В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов
В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов - РИА Новости, 22.06.2024
В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов
Мужчина получил контузию после атаки беспилотников в белгородском хуторе Климовое, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:06
2024-06-22T12:06
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мужчина получил контузию после атаки беспилотников в белгородском хуторе Климовое, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал один мирный житель - мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов

В белгородском хуторе Климовое мужчина получил контузию после атаки дронов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мужчина получил контузию после атаки беспилотников в белгородском хуторе Климовое, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал один мирный житель - мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБелгородВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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