https://ria.ru/20240622/ataka-1954697691.html

В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов

В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов - РИА Новости, 22.06.2024

В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов

Мужчина получил контузию после атаки беспилотников в белгородском хуторе Климовое, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T12:06

2024-06-22T12:06

2024-06-22T12:06

происшествия

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мужчина получил контузию после атаки беспилотников в белгородском хуторе Климовое, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал один мирный житель - мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231012/rebenok-1902163636.html

белгород

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область