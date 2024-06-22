https://ria.ru/20240622/ataka-1954697691.html
В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов
В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов - РИА Новости, 22.06.2024
В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов
Мужчина получил контузию после атаки беспилотников в белгородском хуторе Климовое, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:06
2024-06-22T12:06
2024-06-22T12:06
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мужчина получил контузию после атаки беспилотников в белгородском хуторе Климовое, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал один мирный житель - мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231012/rebenok-1902163636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области мужчина получил контузию после атаки дронов
В белгородском хуторе Климовое мужчина получил контузию после атаки дронов