https://ria.ru/20240622/arrest-1954778713.html

В Москве арестовали мужчину за фейки о ВС России

В Москве арестовали мужчину за фейки о ВС России - РИА Новости, 22.06.2024

В Москве арестовали мужчину за фейки о ВС России

Преображенский суд Москвы отправил под арест фигуранта дела о распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T20:08

2024-06-22T20:08

2024-06-22T20:08

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москва

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Москва, 22 июн — РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил под арест фигуранта дела о распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.Васильев Илья Владимирович обвиняется "в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ", говорится в сообщении.Обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца.По версии следствия, Васильев преследовал цель придания максимальной огласки сообщаемой им заведомо ложной информации через профиль в Facebook*, где была размещена дискредитирующая ВС России публикация.Как сообщил РБК адвокат обвиняемого, его подзащитный – 50-летний основатель "Гражданской школы хэкеров" и компьютерного фестиваля СПРЫГ Илья Васильев писал в том числе об ударах российских войск по территории Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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