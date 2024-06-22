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В Москве арестовали мужчину за фейки о ВС России - РИА Новости, 22.06.2024
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20:08 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/arrest-1954778713.html
В Москве арестовали мужчину за фейки о ВС России
В Москве арестовали мужчину за фейки о ВС России - РИА Новости, 22.06.2024
В Москве арестовали мужчину за фейки о ВС России
Преображенский суд Москвы отправил под арест фигуранта дела о распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:08
2024-06-22T20:08
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Москва, 22 июн — РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил под арест фигуранта дела о распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.Васильев Илья Владимирович обвиняется "в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ", говорится в сообщении.Обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца.По версии следствия, Васильев преследовал цель придания максимальной огласки сообщаемой им заведомо ложной информации через профиль в Facebook*, где была размещена дискредитирующая ВС России публикация.Как сообщил РБК адвокат обвиняемого, его подзащитный – 50-летний основатель "Гражданской школы хэкеров" и компьютерного фестиваля СПРЫГ Илья Васильев писал в том числе об ударах российских войск по территории Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, россия, москва, украина
Происшествия, Россия, Москва, Украина
В Москве арестовали мужчину за фейки о ВС России

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о распространении фейков о ВС РФ

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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Москва, 22 июн — РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил под арест фигуранта дела о распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.
Васильев Илья Владимирович обвиняется "в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ", говорится в сообщении.
Обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца.
По версии следствия, Васильев преследовал цель придания максимальной огласки сообщаемой им заведомо ложной информации через профиль в Facebook*, где была размещена дискредитирующая ВС России публикация.
Как сообщил РБК адвокат обвиняемого, его подзащитный – 50-летний основатель "Гражданской школы хэкеров" и компьютерного фестиваля СПРЫГ Илья Васильев писал в том числе об ударах российских войск по территории Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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