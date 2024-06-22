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В Самарской области арестовали врио регионального министра транспорта - РИА Новости, 22.06.2024
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12:01 22.06.2024 (обновлено: 13:02 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/arest-1954696681.html
В Самарской области арестовали врио регионального министра транспорта
В Самарской области арестовали врио регионального министра транспорта - РИА Новости, 22.06.2024
В Самарской области арестовали врио регионального министра транспорта
Суд арестовал на два месяца врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:01
2024-06-22T13:02
происшествия
самарская область
вячеслав федорищев
самарская губернская дума
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САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Пивкина… меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал судья.По версии следствия МВД, Пивкин на должности врио министра транспорта и дорог Самарской области незаконно и необоснованно предоставил компании "Амонд" из Самары, с которой у него сложились дружеские отношения, возможность выполнения работ по капитальному ремонту дороги "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе. Как отмечается, в сентябре 2023 года был объявлен тендер на ремонт указанной дороги, заявки подали компании "Амонд" и "Дорисс" из Чувашии. Подчеркивается, что Пивкин дал распоряжение своему подчиненному признать "Амонд" победителем конкурса. После обращения компании "Дорисс" антимонопольная служба выявила нарушение при проведении госзакупки, в результате госконтракт был заключен с "Дорисс". При этом Пивкин связался с одним из поставщиком материалов для ремонта дорог и поручил компании не поставлять "Дорисс" асфальтобетонную смесь.Кроме того, врио министра транспорта Самарской области дополнительно встретился с руководителем "Дорисс" и потребовал, чтобы компания привлекла "Амонд" в качестве субподрядчика под угрозой лишения "Дорисс" возможности осуществлять предпринимательскую деятельность в регионе. Директор компании "Дорисс" согласилась с требованием и заключила договор субподряда на выполнение части работ на общую сумму более 841 миллиона рублей. Таким образом Пивкин воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности, считает следствие.Двадцать первого июня следователи возбудили уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Следователь сообщил в суде, что Пивкин не признает вину. Преступление относится к категории тяжких, максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в начале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта.Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что в среду, 19 июня правоохранительные органы проводили обыски у депутата Самарской губернской думы Андрея Мурзова, связанного с компанией "Самаратрансстрой", и Сергея Хрипунова, который владеет организацией "Хрипунов и К", обе фирмы являются подрядчиками министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По данным источника, правоохранительные органы заинтересовались принципами заключения госконтрактов на строительство и ремонт дорог. Предположительно, они заключались без проведения конкурса.
https://ria.ru/20240621/samara-1954479343.html
https://ria.ru/20240525/delo-1948326569.html
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происшествия, самарская область, вячеслав федорищев, самарская губернская дума
Происшествия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Самарская Губернская Дума
В Самарской области арестовали врио регионального министра транспорта

Врио министра транспорта Самарской области Пивкина арестовали на два месяца

© РИА Новости / Анар МовсумовМинистр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Пивкина… меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал судья.
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики
Вчера, 12:31
По версии следствия МВД, Пивкин на должности врио министра транспорта и дорог Самарской области незаконно и необоснованно предоставил компании "Амонд" из Самары, с которой у него сложились дружеские отношения, возможность выполнения работ по капитальному ремонту дороги "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе. Как отмечается, в сентябре 2023 года был объявлен тендер на ремонт указанной дороги, заявки подали компании "Амонд" и "Дорисс" из Чувашии. Подчеркивается, что Пивкин дал распоряжение своему подчиненному признать "Амонд" победителем конкурса. После обращения компании "Дорисс" антимонопольная служба выявила нарушение при проведении госзакупки, в результате госконтракт был заключен с "Дорисс". При этом Пивкин связался с одним из поставщиком материалов для ремонта дорог и поручил компании не поставлять "Дорисс" асфальтобетонную смесь.
Кроме того, врио министра транспорта Самарской области дополнительно встретился с руководителем "Дорисс" и потребовал, чтобы компания привлекла "Амонд" в качестве субподрядчика под угрозой лишения "Дорисс" возможности осуществлять предпринимательскую деятельность в регионе. Директор компании "Дорисс" согласилась с требованием и заключила договор субподряда на выполнение части работ на общую сумму более 841 миллиона рублей. Таким образом Пивкин воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности, считает следствие.
Двадцать первого июня следователи возбудили уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Следователь сообщил в суде, что Пивкин не признает вину. Преступление относится к категории тяжких, максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в начале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта.
Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что в среду, 19 июня правоохранительные органы проводили обыски у депутата Самарской губернской думы Андрея Мурзова, связанного с компанией "Самаратрансстрой", и Сергея Хрипунова, который владеет организацией "Хрипунов и К", обе фирмы являются подрядчиками министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По данным источника, правоохранительные органы заинтересовались принципами заключения госконтрактов на строительство и ремонт дорог. Предположительно, они заключались без проведения конкурса.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Сотрудника колонии в Орловской области задержали за превышение полномочий
25 мая, 15:38
 
ПроисшествияСамарская областьВячеслав ФедорищевСамарская Губернская Дума
 
 
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