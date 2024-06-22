Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Антонов: визиты Путина в КНДР и Вьетнам посадили американцев в лужу
© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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"Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась. Еще раз подтверждено о том, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам", - сказал он журналистам.
Посол обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.
"Посмотрите, что происходит. Как только куда бы наши представители, в первую очередь президент, ни поехал, вслед ему тут же едут американские эмиссары, пытаясь вынюхать, пытаясь сдемпфировать тот позитивный результат, который несет внешняя политика Российской Федерации", - сказал он.
Так, вслед за Путиным в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк, чтобы, как заявили в госдепартаменте, подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом.
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