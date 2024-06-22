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Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 22.06.2024
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07:17 22.06.2024 (обновлено: 07:39 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/antonov-1954662552.html
Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 22.06.2024
Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций, заявил посол России в РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:17
2024-06-22T07:39
в мире
россия
вьетнам
сша
владимир путин
анатолий антонов
визит путина в кндр
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась. Еще раз подтверждено о том, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам", - сказал он журналистам. Посол обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты. "Посмотрите, что происходит. Как только куда бы наши представители, в первую очередь президент, ни поехал, вслед ему тут же едут американские эмиссары, пытаясь вынюхать, пытаясь сдемпфировать тот позитивный результат, который несет внешняя политика Российской Федерации", - сказал он. Так, вслед за Путиным в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк, чтобы, как заявили в госдепартаменте, подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом.
https://ria.ru/20240622/antonov-1954662175.html
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в мире, россия, вьетнам, сша, владимир путин, анатолий антонов, визит путина в кндр
В мире, Россия, Вьетнам, США, Владимир Путин, Анатолий Антонов, Визит Путина в КНДР
Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Антонов: визиты Путина в КНДР и Вьетнам посадили американцев в лужу

© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«
"Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась. Еще раз подтверждено о том, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам", - сказал он журналистам.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Власти США "трясет" от успехов России, заявил Антонов
07:12
Посол обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.
"Посмотрите, что происходит. Как только куда бы наши представители, в первую очередь президент, ни поехал, вслед ему тут же едут американские эмиссары, пытаясь вынюхать, пытаясь сдемпфировать тот позитивный результат, который несет внешняя политика Российской Федерации", - сказал он.
Так, вслед за Путиным в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк, чтобы, как заявили в госдепартаменте, подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом.
Прибытие Путина во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин прибыл во Вьетнам
19 июня, 21:49
 
В миреРоссияВьетнамСШАВладимир ПутинАнатолий АнтоновВизит Путина в КНДР
 
 
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