https://ria.ru/20240622/antonov-1954662552.html

Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 22.06.2024

Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций, заявил посол России в РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T07:17

2024-06-22T07:17

2024-06-22T07:39

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визит путина в кндр

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась. Еще раз подтверждено о том, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам", - сказал он журналистам. Посол обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты. "Посмотрите, что происходит. Как только куда бы наши представители, в первую очередь президент, ни поехал, вслед ему тут же едут американские эмиссары, пытаясь вынюхать, пытаясь сдемпфировать тот позитивный результат, который несет внешняя политика Российской Федерации", - сказал он. Так, вслед за Путиным в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк, чтобы, как заявили в госдепартаменте, подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом.

https://ria.ru/20240622/antonov-1954662175.html

https://ria.ru/20240619/vetnam-1954109246.html

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