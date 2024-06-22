https://ria.ru/20240622/antonov-1954662343.html
Антонов назвал вопрос, который намерен спросить в Белом доме
Антонов назвал вопрос, который намерен спросить в Белом доме - РИА Новости, 22.06.2024
Антонов назвал вопрос, который намерен спросить в Белом доме
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вскоре встретится с представителями Белого дома и намерен спросить их, "куда катится Америка в отношениях с РФ". РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:15
2024-06-22T07:15
2024-06-22T07:38
америка
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вскоре встретится с представителями Белого дома и намерен спросить их, "куда катится Америка в отношениях с РФ". "В ближайшие дни у меня предстоит встреча с представителями Белого дома. Я хочу не из прессы, а конкретно поставить данный вопрос перед ними, чтобы нам дали четкий и ясный ответ, куда катится Америка в отношениях с Российской Федерацией", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231017/antonov-1903209446.html
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америка, россия, сша, анатолий антонов
Америка, Россия, США, Анатолий Антонов
Антонов назвал вопрос, который намерен спросить в Белом доме
Антонов заявил, что намерен спросить в Белом доме, "куда катится Америка"