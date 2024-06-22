https://ria.ru/20240622/antonov-1954662343.html

Антонов назвал вопрос, который намерен спросить в Белом доме

Антонов назвал вопрос, который намерен спросить в Белом доме - РИА Новости, 22.06.2024

Антонов назвал вопрос, который намерен спросить в Белом доме

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вскоре встретится с представителями Белого дома и намерен спросить их, "куда катится Америка в отношениях с РФ". РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T07:15

2024-06-22T07:15

2024-06-22T07:38

америка

россия

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вскоре встретится с представителями Белого дома и намерен спросить их, "куда катится Америка в отношениях с РФ". "В ближайшие дни у меня предстоит встреча с представителями Белого дома. Я хочу не из прессы, а конкретно поставить данный вопрос перед ними, чтобы нам дали четкий и ясный ответ, куда катится Америка в отношениях с Российской Федерацией", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231017/antonov-1903209446.html

америка

россия

сша

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америка, россия, сша, анатолий антонов