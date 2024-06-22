Власти США "трясет" от успехов России, заявил Антонов
Посол Антонов: власти США трясет от успехов РФ, они бегают от разговора с ней
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американские власти "трясет" от успехов России, они "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Вы видите, что администрацию (США) трясет от тех успехов, которые мы демонстрируем. Посмотрите, что происходит на Капитолии, когда выдвигаются новые законы о том, чтобы объявить Россию государством - спонсором терроризма. По сути дела, многие официальные представители просто бегают от нас и не хотят начинать серьезный разговор, игнорируют те предложения, которые выдвинул наш президент в отношении в первую очередь урегулирования ситуации на Украине", - сказал Антонов журналистам.
Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.