https://ria.ru/20240622/antonov-1954662175.html

Власти США "трясет" от успехов России, заявил Антонов

Власти США "трясет" от успехов России, заявил Антонов - РИА Новости, 22.06.2024

Власти США "трясет" от успехов России, заявил Антонов

Американские власти "трясет" от успехов России, они "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина,... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T07:12

2024-06-22T07:12

2024-06-22T07:50

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американские власти "трясет" от успехов России, они "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Вы видите, что администрацию (США) трясет от тех успехов, которые мы демонстрируем. Посмотрите, что происходит на Капитолии, когда выдвигаются новые законы о том, чтобы объявить Россию государством - спонсором терроризма. По сути дела, многие официальные представители просто бегают от нас и не хотят начинать серьезный разговор, игнорируют те предложения, которые выдвинул наш президент в отношении в первую очередь урегулирования ситуации на Украине", - сказал Антонов журналистам. Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240622/antonov-1954661835.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, анатолий антонов, владимир зеленский