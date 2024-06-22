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США решили закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке - РИА Новости, 22.06.2024
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07:08 22.06.2024 (обновлено: 09:14 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/antonov-1954661835.html
США решили закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке
США решили закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке - РИА Новости, 22.06.2024
США решили закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке
Американские власти уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщил посол в США Анатолий Антонов... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:08
2024-06-22T09:14
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Американские власти уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщил посол в США Анатолий Антонов после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.&quot;Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, за час до мероприятия, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр, и теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка&quot;, — сказал дипломат.При этом Антонов отметил, что американская сторона не разъяснила причин принятого решения, и пока не стал анонсировать возможные ответные меры. Дипломат пояснил, что у США нет таких проблем с обслуживанием американцев в России, в связи с чем они держат закрытыми свои два генконсульства."Для нас это серьезная дополнительная нагрузка. И с учетом того, что наши генеральные консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке обескровлены", — сказал он, заверив вместе с тем, что посольство сделает все возможное, чтобы обеспечить соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.Как подчеркнул дипломат, США пытаются всеми силами изменить внешнюю политику России и вынудить дипломатов "спрятаться за стенами" посольства."Этого не будет. До последнего дипломата, пока мы здесь остаемся, мы будем выполнять свои задачи, выполнять те указания, которые мы получаем из нашей столицы", — пообещал Антонов.Компания Russia Visa Centre на официальном сайте позиционирует себя "привилегированным сторонним партнером" российского посольства в Штатах, чьи отделения работают как "центры сбора и обработки документов с целью улучшения услуг".США ранее провели несколько раундов санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков сотрудников дипмиссии и закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.
https://ria.ru/20240425/venki-1942183485.html
https://ria.ru/20240305/ssha-1931257270.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), сша, анатолий антонов, visa, inc.
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), США, Анатолий Антонов, Visa, Inc.
США решили закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке

Антонов: США решили закрыть визовый центр России в Вашингтоне и Нью-Йорке

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Американские власти уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщил посол в США Анатолий Антонов после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.
«

"Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, за час до мероприятия, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр, и теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", — сказал дипломат.

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При этом Антонов отметил, что американская сторона не разъяснила причин принятого решения, и пока не стал анонсировать возможные ответные меры. Дипломат пояснил, что у США нет таких проблем с обслуживанием американцев в России, в связи с чем они держат закрытыми свои два генконсульства.
"Для нас это серьезная дополнительная нагрузка. И с учетом того, что наши генеральные консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке обескровлены", — сказал он, заверив вместе с тем, что посольство сделает все возможное, чтобы обеспечить соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.
Как подчеркнул дипломат, США пытаются всеми силами изменить внешнюю политику России и вынудить дипломатов "спрятаться за стенами" посольства.
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"Этого не будет. До последнего дипломата, пока мы здесь остаемся, мы будем выполнять свои задачи, выполнять те указания, которые мы получаем из нашей столицы", — пообещал Антонов.
Компания Russia Visa Centre на официальном сайте позиционирует себя "привилегированным сторонним партнером" российского посольства в Штатах, чьи отделения работают как "центры сбора и обработки документов с целью улучшения услуг".
США ранее провели несколько раундов санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков сотрудников дипмиссии и закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.
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В миреРоссияНью-Йорк (город)СШААнатолий АнтоновVisa, Inc.
 
 
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