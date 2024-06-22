Рейтинг@Mail.ru
Пропалестинские активисты распылили краску на здание Кембриджа - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/aktivisty-1954736762.html
Пропалестинские активисты распылили краску на здание Кембриджа
Пропалестинские активисты распылили краску на здание Кембриджа - РИА Новости, 22.06.2024
Пропалестинские активисты распылили краску на здание Кембриджа
Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:40
2024-06-22T15:40
в мире
израиль
палестина
кембридж (кембриджшир)
кембриджский университет
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954735844_0:521:1366:1289_1920x0_80_0_0_e5c79ce5d38145c431944e622bd74d35.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте движения Palestine Action. "Участники акции распылили кроваво-красную краску на историческое здание Дома сената Кембриджского университета", - сказано там. Дом сената был построен в 1720-х годах, в нём проводятся церемонии вручения дипломов. Активисты напомнили, что именно отсюда выпустился экс-премьер Британии лорд Артур Бальфур, который в 1917 года на посту главы МИД сделал заявление о доброжелательном отношении к сионизму. Палестинское движение ХАМАС в 2023 году заявило, что декларация Бальфура является "грехом века", а Британия заняла историческую позицию, оскорбительную для народа Палестины. Активисты обвиняют Кембриджский университет в финансировании геноцида палестинцев в секторе Газа. По заявлению Palestine Action, Кембридж продолжает активно инвестировать в оружейные компании. Движение сообщило, что в акции, в том числе, приняли участие и сами студенты. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231014/khamas-1902803317.html
https://ria.ru/20240601/muzey-1949820087.html
израиль
палестина
кембридж (кембриджшир)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954735844_0:512:1366:1537_1920x0_80_0_0_5c6b8b68c4cd872deda181d37840a21d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, кембридж (кембриджшир), кембриджский университет, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Кембридж (Кембриджшир), Кембриджский университет, ХАМАС
Пропалестинские активисты распылили краску на здание Кембриджа

Пропалестинские активисты распылили красную краску на одно из зданий Кембриджа

© Фото : Palestine Action/XПропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета
Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Palestine Action/X
Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте движения Palestine Action.
«
"Участники акции распылили кроваво-красную краску на историческое здание Дома сената Кембриджского университета", - сказано там.
Офис Би-би-си в Лондоне, облитый красной краской - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
В Лондоне офис Би-би-си облили краской после заявления про ХАМАС
14 октября 2023, 18:51
Дом сената был построен в 1720-х годах, в нём проводятся церемонии вручения дипломов. Активисты напомнили, что именно отсюда выпустился экс-премьер Британии лорд Артур Бальфур, который в 1917 года на посту главы МИД сделал заявление о доброжелательном отношении к сионизму. Палестинское движение ХАМАС в 2023 году заявило, что декларация Бальфура является "грехом века", а Британия заняла историческую позицию, оскорбительную для народа Палестины.
Активисты обвиняют Кембриджский университет в финансировании геноцида палестинцев в секторе Газа. По заявлению Palestine Action, Кембридж продолжает активно инвестировать в оружейные компании.
Движение сообщило, что в акции, в том числе, приняли участие и сами студенты.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
© Фото : Palestine Action/XПропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета
Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Palestine Action/X
Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Акция в поддержку Палестины в США - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей, пишут СМИ
1 июня, 04:38
 
В миреИзраильПалестинаКембридж (Кембриджшир)Кембриджский университетХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала