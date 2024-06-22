https://ria.ru/20240622/aktivisty-1954736762.html

Пропалестинские активисты распылили краску на здание Кембриджа

Пропалестинские активисты распылили краску на здание Кембриджа - РИА Новости, 22.06.2024

Пропалестинские активисты распылили краску на здание Кембриджа

Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:40

2024-06-22T15:40

2024-06-22T15:40

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте движения Palestine Action. "Участники акции распылили кроваво-красную краску на историческое здание Дома сената Кембриджского университета", - сказано там. Дом сената был построен в 1720-х годах, в нём проводятся церемонии вручения дипломов. Активисты напомнили, что именно отсюда выпустился экс-премьер Британии лорд Артур Бальфур, который в 1917 года на посту главы МИД сделал заявление о доброжелательном отношении к сионизму. Палестинское движение ХАМАС в 2023 году заявило, что декларация Бальфура является "грехом века", а Британия заняла историческую позицию, оскорбительную для народа Палестины. Активисты обвиняют Кембриджский университет в финансировании геноцида палестинцев в секторе Газа. По заявлению Palestine Action, Кембридж продолжает активно инвестировать в оружейные компании. Движение сообщило, что в акции, в том числе, приняли участие и сами студенты. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/khamas-1902803317.html

https://ria.ru/20240601/muzey-1949820087.html

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в мире, израиль, палестина, кембридж (кембриджшир), кембриджский университет, хамас