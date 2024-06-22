https://ria.ru/20240622/akinfeev-1954778944.html

ВЭБ.РФ организовал встречу Игоря Акинфеева с семьями участников СВО

ВЭБ.РФ организовал встречу Игоря Акинфеева с семьями участников СВО - РИА Новости, 22.06.2024

ВЭБ.РФ организовал встречу Игоря Акинфеева с семьями участников СВО

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев провел в павильоне ВЭБ.РФ на выставке "Россия" встречу с семьями участников и ветеранов СВО, сообщает... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T20:32

2024-06-22T20:32

2024-06-22T20:32

спорт

россия

игорь акинфеев

сергей нестеров

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев провел в павильоне ВЭБ.РФ на выставке "Россия" встречу с семьями участников и ветеранов СВО, сообщает госкорпорация развития. Голкипер рассказал о футбольном клубе и его традициях, своей спортивной карьере, отдыхе и значимости поддержки семьи. Участники встречи получили на память фото с автографом футболиста и сувениры от клуба ЦСКА. Встреча прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между ВЭБ.РФ и Фондом "Защитники Отечества". "Встреча получилась невероятно теплой. Приятно было узнать интересные факты о его жизни и погрузиться в футбольную атмосферу. Мы рады, что для нас существует такая сильная, мощная поддержка от государства, от спортсменов и актеров", - поделилась впечатлениями одна из участниц беседы, супруга военнослужащего Оксана Бритцова. Исполнением мечты стала встреча для Натальи Мальтиниковой и ее сына Артема - за ЦСКА болеет вся их семья. Супруг Натальи служит в зоне СВО, а сама она доставляет туда гуманитарные грузы. По ее мнению, такие мероприятия очень помогают снимать стресс и быть включенным в общественную жизнь. "У нас заключено соглашение с ВЭБ.РФ, мы работаем по нему в различных направлениях, одно из которых - посещение футбольных матчей клуба ЦСКА членами семей, ребятишками наших подопечных. В апреле на матче у нас был интересный опыт: дети участников СВО выводили футболистов на матч. Когда ребята видят наших прославленных спортсменов, радуются их успехам, болеют за любимую команду, конечно же, они начинают вовлекаться в различные виды спорта, равняться на любимых спортсменов", - приводится в сообщении комментарий начальника департамента спорта, паралимпизма и культурно-досуговой деятельности фонда "Защитники Отечества" Сергея Нестерова.

https://rsport.ria.ru/20240521/akinfeev-1947500733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, россия, игорь акинфеев, сергей нестеров