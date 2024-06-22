https://ria.ru/20240622/aeroport-1954792603.html

Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя

Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя - РИА Новости, 22.06.2024

Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя

Вода скопилась на некоторых участках территории уфимского аэропорта, но предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T22:03

2024-06-22T22:03

2024-06-22T22:03

происшествия

уфа

погода

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УФА, 22 июн - РИА Новости. Вода скопилась на некоторых участках территории уфимского аэропорта, но предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Уфы. Вечером в Уфе и окрестностях города прошёл сильный ливень. В соцсетях публикуют фотографии и видео, как затопило территорию аэропорта, улицы Уфы, площадки перед крупными торговыми центрами. "Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Собеседник отметил, что аэропорт "Уфа" принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.

https://ria.ru/20231122/krasitel-1910971109.html

уфа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, уфа, погода