https://ria.ru/20240622/aeroport-1954792603.html
Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя
Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя - РИА Новости, 22.06.2024
Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя
Вода скопилась на некоторых участках территории уфимского аэропорта, но предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:03
2024-06-22T22:03
2024-06-22T22:03
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УФА, 22 июн - РИА Новости. Вода скопилась на некоторых участках территории уфимского аэропорта, но предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Уфы. Вечером в Уфе и окрестностях города прошёл сильный ливень. В соцсетях публикуют фотографии и видео, как затопило территорию аэропорта, улицы Уфы, площадки перед крупными торговыми центрами. "Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Собеседник отметил, что аэропорт "Уфа" принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.
https://ria.ru/20231122/krasitel-1910971109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, погода
Происшествия, Уфа, Погода
Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя
Уфимский аэропорт работает в штатном режиме после сильного дождя
УФА, 22 июн - РИА Новости. Вода скопилась на некоторых участках территории уфимского аэропорта, но предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
Вечером в Уфе и окрестностях города прошёл сильный ливень. В соцсетях публикуют фотографии и видео, как затопило территорию аэропорта, улицы Уфы, площадки перед крупными торговыми центрами.
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"Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Собеседник отметил, что аэропорт "Уфа" принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.