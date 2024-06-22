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Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя - РИА Новости, 22.06.2024
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22:03 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/aeroport-1954792603.html
Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя
Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя - РИА Новости, 22.06.2024
Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя
Вода скопилась на некоторых участках территории уфимского аэропорта, но предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:03
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УФА, 22 июн - РИА Новости. Вода скопилась на некоторых участках территории уфимского аэропорта, но предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Уфы. Вечером в Уфе и окрестностях города прошёл сильный ливень. В соцсетях публикуют фотографии и видео, как затопило территорию аэропорта, улицы Уфы, площадки перед крупными торговыми центрами. "Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Собеседник отметил, что аэропорт "Уфа" принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.
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Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя

Уфимский аэропорт работает в штатном режиме после сильного дождя

© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Уфы
Международный аэропорт Уфы - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
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Международный аэропорт Уфы. Архивное фото
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УФА, 22 июн - РИА Новости. Вода скопилась на некоторых участках территории уфимского аэропорта, но предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
Вечером в Уфе и окрестностях города прошёл сильный ливень. В соцсетях публикуют фотографии и видео, как затопило территорию аэропорта, улицы Уфы, площадки перед крупными торговыми центрами.
«
"Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Собеседник отметил, что аэропорт "Уфа" принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.
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