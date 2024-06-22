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Суд рассмотрит жалобу на 12-летний приговор Абызову - РИА Новости, 22.06.2024
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04:41 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/abyzov-1954656157.html
Суд рассмотрит жалобу на 12-летний приговор Абызову
Суд рассмотрит жалобу на 12-летний приговор Абызову - РИА Новости, 22.06.2024
Суд рассмотрит жалобу на 12-летний приговор Абызову
Мосгорсуд 27 июня рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T04:41
2024-06-22T04:41
россия
михаил абызов
александр пелипас
открытое правительство
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 27 июня рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 27 июня", - рассказал собеседник агентства. Суд 21 декабря прошлого года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, а также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от пяти до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей. Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, однако от их уплаты они были освобождены с учетом времени нахождения под стражей. При этом суд оставил под домашним арестом осужденных на 5,5 и пять лет соответственно Екатерину Заяц и Олега Серебренникова до вступления приговора в законную силу. Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО. Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. В суде он еще раз подчеркнул, что "это решение осознанно", он признает вину в мошенничестве и коммерческом подкупе (статьи 159 и 204 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231221/figurantki-1917339279.html
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россия, михаил абызов, александр пелипас, открытое правительство, московский городской суд, происшествия
Россия, Михаил Абызов, Александр Пелипас, Открытое правительство, Московский городской суд, Происшествия
Суд рассмотрит жалобу на 12-летний приговор Абызову

Суд 27 июня рассмотрит жалобу на 12-летний приговор Абызову

© РИА Новости / Алексей НикольскийБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 27 июня рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 27 июня", - рассказал собеседник агентства.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда
21 декабря 2023, 20:11
Суд 21 декабря прошлого года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, а также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от пяти до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей.
Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, однако от их уплаты они были освобождены с учетом времени нахождения под стражей.
При этом суд оставил под домашним арестом осужденных на 5,5 и пять лет соответственно Екатерину Заяц и Олега Серебренникова до вступления приговора в законную силу.
Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Главного налогового инспектора отправили под домашний арест за взятки
17 июня, 12:46
Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. В суде он еще раз подчеркнул, что "это решение осознанно", он признает вину в мошенничестве и коммерческом подкупе (статьи 159 и 204 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Суд арестовал обвиняемого во взятках новосибирского дорожного чиновника
17 июня, 09:52
 
РоссияМихаил АбызовАлександр ПелипасОткрытое правительствоМосковский городской судПроисшествия
 
 
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