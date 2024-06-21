https://ria.ru/20240621/zhurnalist-1954413551.html

Журналист Bild обвинил Россию в причастности к пожару на заводе в Берлине

Журналист Bild обвинил Россию в причастности к пожару на заводе в Берлине - РИА Новости, 21.06.2024

Журналист Bild обвинил Россию в причастности к пожару на заводе в Берлине

Заместитель главного редактора таблоида Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал сообщение в соцсетях с обвинениями в адрес России о якобы ее причастности к пожару на... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T02:41

2024-06-21T02:41

2024-06-21T03:42

в мире

россия

берлин (город)

москва

мария захарова

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943708164_0:53:1600:953_1920x0_80_0_0_a625311ab0e362b8457a4e3cd8668fb6.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заместитель главного редактора таблоида Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал сообщение в соцсетях с обвинениями в адрес России о якобы ее причастности к пожару на заводе гальванических покрытий Diehl, в подтверждение своему заявлению он сослался на "зарубежную разведку", которая, как он утверждает, проинформировала об этом немецкие службы. Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева, произошел в начале мая, возгорание тушили несколько дней. Представитель полиции Берлина после того, как пожар потушили, заявила изданию Berliner Morgenpost, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем. Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T. "Эксклюзив: российское государство может нести ответственность за пожар (на предприятии - ред.) немецкого оружейного концерна Diehl в начала мае в районе Берлина Лихтерфельде. По моей информации, зарубежная разведка проинформировала немецкие службы о наличии конкретных данных о причастности России", - написал Ронцхаймер в социальной сети Х. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.

https://radiosputnik.ru/20240328/sholts-1936334208.html

https://ria.ru/20240503/pozhar-1943691307.html

россия

берлин (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, берлин (город), москва, мария захарова, bild