https://ria.ru/20240621/zhkkh-1954533435.html

Опыт Алтайского края по улучшению работы ЖКХ оценили в полпредстве СФО

Опыт Алтайского края по улучшению работы ЖКХ оценили в полпредстве СФО - РИА Новости, 21.06.2024

Опыт Алтайского края по улучшению работы ЖКХ оценили в полпредстве СФО

Опыт Алтайского края по улучшению качества работы ЖКХ положительно оценили на совещании в полпредстве Сибирского федерального округа, сообщил губернатор Виктор... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:00

2024-06-21T15:00

2024-06-21T15:01

алтайский край

виктор томенко

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894490235_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_55962ec399a512913ce79abcf5b2e939.jpg

БАРНАУЛ, 21 июн – РИА Новости. Опыт Алтайского края по улучшению качества работы ЖКХ положительно оценили на совещании в полпредстве Сибирского федерального округа, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Чтобы осенью и зимой в домах каждого жителя края было тепло и светло, чтобы не было вопросов по воде, весной и летом идет интенсивная подготовка к отопительному сезону. Поучаствовал сегодня в совещании, которое провел на эту тему полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев. В соответствии с задачами, которые мы поставили еще несколько лет назад, обстановка в крае во время отопительного сезона заметно улучшается", - написал Томенко в совсем Telegram-канале. Глава региона отметил, что количество аварий и инцидентов во время прошлого сезона уменьшилось в два раза. "Для этого ежегодно вкладываем значительные суммы в приведение всего нашего обширного хозяйства в порядок. Приходится решать не только плановые, но и экстренные задачи. При этом важно, что мы активно привлекаем не только бюджетные, но и частные средства — успешно работаем в формате концессий. На совещании в полпредстве положительно оценили оценили опыт Алтайского края и по концессиям, и по некоторым другим вопросам, связанным с ЖКХ, в том числе по улучшению качества работы системы в целом", - подчеркнул Томенко. Он отметил, что в этом году в крае запланировали вложить около 13,5 миллиарда рублей в строительство, реконструкцию, ремонты коммунальных сетей и других объектов ЖКХ. Из этой суммы 6,1 миллиарда — бюджетные средства. "По всем направлениям работы идут по плану, и есть первые результаты. Например, мы запланировали ремонты и реконструкцию около 3,4 тысячи трансформаторных подстанций, и на 15% уже выполнили план, более 8 тысяч километров электросетей — и на четверть работа сделана. К середине сентября, согласно графику, все планы должны быть выполнены", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240620/tomenko-1954308660.html

https://ria.ru/20240620/festival-1954140636.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виктор томенко, жкх