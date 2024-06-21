Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд проверит законность приговора трем живодерам - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/zhivodery-1954480674.html
Мосгорсуд проверит законность приговора трем живодерам
Мосгорсуд проверит законность приговора трем живодерам - РИА Новости, 21.06.2024
Мосгорсуд проверит законность приговора трем живодерам
Мосгорсуд в июле проверит законность приговора троим живодерам, получившим исправительные работы за попытку повесить, а потом до смерти забить собаку у... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:34
2024-06-21T12:34
происшествия
москва
россия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957730_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_17e32f7244bf5a50d95774192bf08d99.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в июле проверит законность приговора троим живодерам, получившим исправительные работы за попытку повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции, сообщили РИА Новости в суде. Ранее Останкинский суд Москвы признал Владимира Корсакова, Вагифа Эшрефова и Дмитрия Дмитриева виновными по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сначала суд назначил им небольшие сроки в колонии, но затем пришел к выводу, что их исправление возможно без отбывания наказания в местах лишения свободы, и заменил заключение на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор оспорила как прокуратура, так и сторона защиты. "Суд 10 июля рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора", - сказали в суде. По версии следствия, 28 февраля 2023 года трое обвиняемых, находясь в вагонном депо "Москва-3", схватили собаку по кличке Терри и собирались повесить. Когда убить животное подобным образом не удалось, они нанесли ей удары по голове. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
https://ria.ru/20231108/sobaka-1908120906.html
https://ria.ru/20240215/zhivodery-1927689416.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957730_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c66445c39fc94cef7b128c2220db22ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд проверит законность приговора трем живодерам

Мосгорсуд проверит законность приговора живодерам, пытавшимся повесить собаку

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Московский городской суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в июле проверит законность приговора троим живодерам, получившим исправительные работы за попытку повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Останкинский суд Москвы признал Владимира Корсакова, Вагифа Эшрефова и Дмитрия Дмитриева виновными по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сначала суд назначил им небольшие сроки в колонии, но затем пришел к выводу, что их исправление возможно без отбывания наказания в местах лишения свободы, и заменил заключение на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Бездомный пес - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Москве рассказали, что ждет живодеров, пытавшихся повесить собаку
8 ноября 2023, 12:33
Приговор оспорила как прокуратура, так и сторона защиты.
"Суд 10 июля рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора", - сказали в суде.
По версии следствия, 28 февраля 2023 года трое обвиняемых, находясь в вагонном депо "Москва-3", схватили собаку по кличке Терри и собирались повесить. Когда убить животное подобным образом не удалось, они нанесли ей удары по голове.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Живодеры, пытавшиеся повесить собаку, отделались принудительными работами
15 февраля, 23:06
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала