https://ria.ru/20240621/zhivodery-1954480674.html
Мосгорсуд проверит законность приговора трем живодерам
Мосгорсуд проверит законность приговора трем живодерам - РИА Новости, 21.06.2024
Мосгорсуд проверит законность приговора трем живодерам
Мосгорсуд в июле проверит законность приговора троим живодерам, получившим исправительные работы за попытку повесить, а потом до смерти забить собаку у... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:34
2024-06-21T12:34
2024-06-21T12:34
происшествия
москва
россия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957730_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_17e32f7244bf5a50d95774192bf08d99.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в июле проверит законность приговора троим живодерам, получившим исправительные работы за попытку повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции, сообщили РИА Новости в суде. Ранее Останкинский суд Москвы признал Владимира Корсакова, Вагифа Эшрефова и Дмитрия Дмитриева виновными по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сначала суд назначил им небольшие сроки в колонии, но затем пришел к выводу, что их исправление возможно без отбывания наказания в местах лишения свободы, и заменил заключение на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор оспорила как прокуратура, так и сторона защиты. "Суд 10 июля рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора", - сказали в суде. По версии следствия, 28 февраля 2023 года трое обвиняемых, находясь в вагонном депо "Москва-3", схватили собаку по кличке Терри и собирались повесить. Когда убить животное подобным образом не удалось, они нанесли ей удары по голове. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
https://ria.ru/20231108/sobaka-1908120906.html
https://ria.ru/20240215/zhivodery-1927689416.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957730_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c66445c39fc94cef7b128c2220db22ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд проверит законность приговора трем живодерам
Мосгорсуд проверит законность приговора живодерам, пытавшимся повесить собаку
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в июле проверит законность приговора троим живодерам, получившим исправительные работы за попытку повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Останкинский суд Москвы
признал Владимира Корсакова, Вагифа Эшрефова и Дмитрия Дмитриева виновными по статье 245 УК РФ
(жестокое обращение с животными). Сначала суд назначил им небольшие сроки в колонии, но затем пришел к выводу, что их исправление возможно без отбывания наказания в местах лишения свободы, и заменил заключение на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Приговор оспорила как прокуратура, так и сторона защиты.
"Суд 10 июля рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора", - сказали в суде.
По версии следствия, 28 февраля 2023 года трое обвиняемых, находясь в вагонном депо "Москва-3", схватили собаку по кличке Терри и собирались повесить. Когда убить животное подобным образом не удалось, они нанесли ей удары по голове.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.