https://ria.ru/20240621/zhile-1954474714.html

Руденя поручил усилить работу по переселению граждан из аварийного жилья

Руденя поручил усилить работу по переселению граждан из аварийного жилья - РИА Новости, 21.06.2024

Руденя поручил усилить работу по переселению граждан из аварийного жилья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел рабочее совещание по вопросам реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:12

2024-06-21T12:12

2024-06-21T12:12

тверская область

тверь

жилье

игорь руденя

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел рабочее совещание по вопросам реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, где определил дополнительные меры и поставил задачи по вопросам реализации регпрограммы, сообщает пресс-служба облправительства. Глава региона поручил усилить работу по данному направлению и подчеркнул, что приоритетное внимание при решении вопросов переселения граждан из аварийного жилья необходимо отдавать участникам специальной военной операции и их семьям, многодетным и молодым семьям. В Тверской области в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" свои жилищные условия улучшили 2,18 тысячи семей жителей региона, общая площадь жилых помещений, предоставленных гражданам, составила более 35 тысяч квадратных метров. По данным пресс-службы, для более эффективной реализации программы переселения правительством региона был предпринят ряд мер. Кроме того, решены вопросы по передаче жилых помещений, находящихся в государственной собственности региона, для переселения граждан в Твери, Осташковском и Конаковском округах. Принятые дополнительные меры позволили в рамках программы, в частности, завершить строительство 5-этажного многоквартирного жилого дома в Нелидовском городском округе. В настоящее время заключены госконтракты на возведение многоквартирных домов, предназначенных для переселения 417 семей граждан из 9,7 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. Начато строительство многоквартирных домов в Селижаровском округе и поселке Спирово, в Осташкове и Пено. Кроме того, в Тверской области для граждан, проживающих в аварийных домах, действует мера поддержки в виде предоставления субсидий для приобретения или строительства нового жилья.

https://ria.ru/20240619/stroitelstvo-1953955308.html

https://ria.ru/20240618/prioritety-1953731167.html

тверь

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, жилье, игорь руденя