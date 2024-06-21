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"Верни деньги": обращение Зеленского к Байдену возмутило пользователей Сети - РИА Новости, 21.06.2024
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10:29 21.06.2024 (обновлено: 13:31 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/zelenskiy-1954445920.html
"Верни деньги": обращение Зеленского к Байдену возмутило пользователей Сети
"Верни деньги": обращение Зеленского к Байдену возмутило пользователей Сети - РИА Новости, 21.06.2024
"Верни деньги": обращение Зеленского к Байдену возмутило пользователей Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали обращение Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену, в котором он благодарил американского лидера за... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:29
2024-06-21T13:31
в мире
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сша
россия
владимир зеленский
джо байден
джон кирби
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали обращение Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену, в котором он благодарил американского лидера за будущие поставки средств ПВО на Украину."Верни мои деньги", — возмутился Henry."Да, но американские налогоплательщики против этого конфликта, который Украина не может выиграть. Эта администрация (Байдена. — Прим. ред.) делает все, что захочет, и за этот крах они заплатят на выборах", — отметил Brian the plumber."Почему бы тебе не выбирать политическое урегулирование с Россией путем переговоров", — предложил Зеленскому Amwoga Khalwale."Рядовые американцы тебя не поддерживают", — заключил Sebastian Noto.Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США рассчитывают в ближайшие недели начать поставки на Украину средств ПВО, предназначавшихся другим странам.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"
https://ria.ru/20240621/ssha-1954434026.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, джон кирби
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Джон Кирби

"Верни деньги": обращение Зеленского к Байдену возмутило пользователей Сети

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения о безопасности с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения о безопасности с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения о безопасности с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали обращение Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену, в котором он благодарил американского лидера за будущие поставки средств ПВО на Украину.
"Верни мои деньги", — возмутился Henry.
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"Да, но американские налогоплательщики против этого конфликта, который Украина не может выиграть. Эта администрация (Байдена. — Прим. ред.) делает все, что захочет, и за этот крах они заплатят на выборах", — отметил Brian the plumber.
"Почему бы тебе не выбирать политическое урегулирование с Россией путем переговоров", — предложил Зеленскому Amwoga Khalwale.
"Рядовые американцы тебя не поддерживают", — заключил Sebastian Noto.
Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США рассчитывают в ближайшие недели начать поставки на Украину средств ПВО, предназначавшихся другим странам.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденДжон Кирби
 
 
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