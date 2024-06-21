https://ria.ru/20240621/zarplata-1954605790.html
Гендиректор "Аэрофлота" анонсировал повышение зарплат пилотам
Гендиректор "Аэрофлота" анонсировал повышение зарплат пилотам - РИА Новости, 21.06.2024
Гендиректор "Аэрофлота" анонсировал повышение зарплат пилотам
Генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский анонсировал повышение зарплат пилотам в среднем на 30% с 31 октября, говорится в официальном... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:36
2024-06-21T18:36
2024-06-21T19:10
аэрофлот
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский анонсировал повышение зарплат пилотам в среднем на 30% с 31 октября, говорится в официальном Telegram-канале "Аэрофлота"."Генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский провел рабочую встречу с пилотами. Обсуждались вопросы стратегического развития авиакомпании, расширения маршрутной сети, улучшения условий труда и вознаграждения персонала. В рамках встречи Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года", - говорится в публикации.Таким образом, как говорится в публикации, расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц при налете 70 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах составит 624 тысячи рублей для командира воздушного судна (КВС), 407 тысяч рублей - для второго пилота (ВП). На узкофюзеляжных самолетах - для КВС – 543 тысячи рублей, для ВП – 283 тысячи рублей.Если говорить о налете 85 часов в месяц, то на широкофюзеляжных воздушных судах зарплата составит: для КВС – 820 тысяч рублей, для ВП – 530 тысяч рублей. На узкофюзеляжных самолетах при таком же налете для КВС – 707 тысяч рублей, для ВП – 357 тысяч рублей."Также компания работает над пересмотром зарплаты бортпроводников в сторону увеличения", - заключили в "Аэрофлоте".
https://ria.ru/20240606/ms-21-1951105944.html
https://ria.ru/20240615/aeroflot-1953075353.html
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аэрофлот, экономика
Гендиректор "Аэрофлота" анонсировал повышение зарплат пилотам
"Аэрофлот" анонсировал повышение зарплат пилотам в среднем на 30% с 31 октября
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский анонсировал повышение зарплат пилотам в среднем на 30% с 31 октября, говорится в официальном Telegram-канале "Аэрофлота".
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"Генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский провел рабочую встречу с пилотами. Обсуждались вопросы стратегического развития авиакомпании, расширения маршрутной сети, улучшения условий труда и вознаграждения персонала. В рамках встречи Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года", - говорится в публикации.
Таким образом, как говорится в публикации, расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц при налете 70 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах составит 624 тысячи рублей для командира воздушного судна (КВС), 407 тысяч рублей - для второго пилота (ВП). На узкофюзеляжных самолетах - для КВС – 543 тысячи рублей, для ВП – 283 тысячи рублей.
Если говорить о налете 85 часов в месяц, то на широкофюзеляжных воздушных судах зарплата составит: для КВС – 820 тысяч рублей, для ВП – 530 тысяч рублей. На узкофюзеляжных самолетах при таком же налете для КВС – 707 тысяч рублей, для ВП – 357 тысяч рублей.
«
"Также компания работает над пересмотром зарплаты бортпроводников в сторону увеличения", - заключили в "Аэрофлоте".