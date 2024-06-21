Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали причины падения конкурентоспособности Германии - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/zakharova-1954565834.html
В МИД назвали причины падения конкурентоспособности Германии
В МИД назвали причины падения конкурентоспособности Германии - РИА Новости, 21.06.2024
В МИД назвали причины падения конкурентоспособности Германии
Беспрекословное доверие руководства Германии к США, введение санкций против России и отказ от дешевых российских энергоресурсов привели к падению... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:43
2024-06-21T16:43
экономика
германия
россия
сша
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспрекословное доверие руководства Германии к США, введение санкций против России и отказ от дешевых российских энергоресурсов привели к падению конкурентоспособности немецкой экономики и другим экономическим трудностям в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Она привела "новости апокалипсиса" - падение Германии в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнесa IMD. Там Германия, некогда индустриальный локомотив Европы, "едва вползает в первую тридцатку", хотя при канцлере Ангеле Меркель "Берлин уверено сохранял за собой место в первой десятке стран по совокупным показателям конкурентоспособности". Захарова также отметила, что госдолг Германии по итогам 2023 года превысил рекордные 2,4 триллиона евро. "Санкции против России и российские ответные меры в сочетании с отказом от дешёвых ресурсов и от предсказуемой логистики их поставок, а также, как это было не раз в истории, беспрекословное доверие к Вашингтону в очередной раз сыграли с немцами злую шутку", - написала она. Официальный представитель МИД подчеркнула, что решение этой проблемы Берлин "готов искать в чём угодно, только не в запуске оставшейся нитки газопровода "Северный поток – 2", а "про объективное расследование теракта на СП-2 и речи не идет". Правительство канцлера Олафа Шольца остановило сертификацию "Северного потока 2" 22 февраля 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а 26 сентября 2022 года произошли взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было.
https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html
https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954368295.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, россия, сша, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, санкции в отношении россии, мария захарова
Экономика, Германия, Россия, США, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Санкции в отношении России, Мария Захарова
В МИД назвали причины падения конкурентоспособности Германии

Захарова: доверие к США привело к падению конкурентоспособности Германии

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспрекословное доверие руководства Германии к США, введение санкций против России и отказ от дешевых российских энергоресурсов привели к падению конкурентоспособности немецкой экономики и другим экономическим трудностям в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она привела "новости апокалипсиса" - падение Германии в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнесa IMD. Там Германия, некогда индустриальный локомотив Европы, "едва вползает в первую тридцатку", хотя при канцлере Ангеле Меркель "Берлин уверено сохранял за собой место в первой десятке стран по совокупным показателям конкурентоспособности". Захарова также отметила, что госдолг Германии по итогам 2023 года превысил рекордные 2,4 триллиона евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Американцы сделали обнищавшую Европу своей колонией
15 июня, 08:00
"Санкции против России и российские ответные меры в сочетании с отказом от дешёвых ресурсов и от предсказуемой логистики их поставок, а также, как это было не раз в истории, беспрекословное доверие к Вашингтону в очередной раз сыграли с немцами злую шутку", - написала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что решение этой проблемы Берлин "готов искать в чём угодно, только не в запуске оставшейся нитки газопровода "Северный поток – 2", а "про объективное расследование теракта на СП-2 и речи не идет".
Правительство канцлера Олафа Шольца остановило сертификацию "Северного потока 2" 22 февраля 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а 26 сентября 2022 года произошли взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
СМИ: ФРГ выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России
20 июня, 19:51
 
ЭкономикаГерманияРоссияСШАГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала