https://ria.ru/20240621/zakharova-1954565834.html

В МИД назвали причины падения конкурентоспособности Германии

В МИД назвали причины падения конкурентоспособности Германии - РИА Новости, 21.06.2024

В МИД назвали причины падения конкурентоспособности Германии

Беспрекословное доверие руководства Германии к США, введение санкций против России и отказ от дешевых российских энергоресурсов привели к падению... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:43

2024-06-21T16:43

2024-06-21T16:43

экономика

германия

россия

сша

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспрекословное доверие руководства Германии к США, введение санкций против России и отказ от дешевых российских энергоресурсов привели к падению конкурентоспособности немецкой экономики и другим экономическим трудностям в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Она привела "новости апокалипсиса" - падение Германии в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнесa IMD. Там Германия, некогда индустриальный локомотив Европы, "едва вползает в первую тридцатку", хотя при канцлере Ангеле Меркель "Берлин уверено сохранял за собой место в первой десятке стран по совокупным показателям конкурентоспособности". Захарова также отметила, что госдолг Германии по итогам 2023 года превысил рекордные 2,4 триллиона евро. "Санкции против России и российские ответные меры в сочетании с отказом от дешёвых ресурсов и от предсказуемой логистики их поставок, а также, как это было не раз в истории, беспрекословное доверие к Вашингтону в очередной раз сыграли с немцами злую шутку", - написала она. Официальный представитель МИД подчеркнула, что решение этой проблемы Берлин "готов искать в чём угодно, только не в запуске оставшейся нитки газопровода "Северный поток – 2", а "про объективное расследование теракта на СП-2 и речи не идет". Правительство канцлера Олафа Шольца остановило сертификацию "Северного потока 2" 22 февраля 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а 26 сентября 2022 года произошли взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было.

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954368295.html

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экономика, германия, россия, сша, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, санкции в отношении россии, мария захарова