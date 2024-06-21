В МИД назвали причины падения конкурентоспособности Германии
Захарова: доверие к США привело к падению конкурентоспособности Германии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспрекословное доверие руководства Германии к США, введение санкций против России и отказ от дешевых российских энергоресурсов привели к падению конкурентоспособности немецкой экономики и другим экономическим трудностям в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она привела "новости апокалипсиса" - падение Германии в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнесa IMD. Там Германия, некогда индустриальный локомотив Европы, "едва вползает в первую тридцатку", хотя при канцлере Ангеле Меркель "Берлин уверено сохранял за собой место в первой десятке стран по совокупным показателям конкурентоспособности". Захарова также отметила, что госдолг Германии по итогам 2023 года превысил рекордные 2,4 триллиона евро.
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"Санкции против России и российские ответные меры в сочетании с отказом от дешёвых ресурсов и от предсказуемой логистики их поставок, а также, как это было не раз в истории, беспрекословное доверие к Вашингтону в очередной раз сыграли с немцами злую шутку", - написала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что решение этой проблемы Берлин "готов искать в чём угодно, только не в запуске оставшейся нитки газопровода "Северный поток – 2", а "про объективное расследование теракта на СП-2 и речи не идет".
Правительство канцлера Олафа Шольца остановило сертификацию "Северного потока 2" 22 февраля 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а 26 сентября 2022 года произошли взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было.