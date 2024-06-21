https://ria.ru/20240621/zaderzhanie-1954552839.html

В ФРГ задержали трех человек по подозрению в слежке за украинцем

В ФРГ задержали трех человек по подозрению в слежке за украинцем - РИА Новости, 21.06.2024

В ФРГ задержали трех человек по подозрению в слежке за украинцем

Генпрокуратура ФРГ задержала трех человек с гражданствами РФ, Армении и Украины по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой и слежкой за проживающим... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:00

2024-06-21T16:00

2024-06-21T16:00

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ задержала трех человек с гражданствами РФ, Армении и Украины по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой и слежкой за проживающим в Германии гражданином Украины, говорится в разосланном ведомством заявлении. "Трое подозреваемых находились в Германии по заданию одной из иностранных секретных служб для сбора информации о находящемся здесь человеке c Украины. С этой целью 19 июня 2024 года они разведали кафе во Франкфурте-на-Майне, где, как предполагается, этот человек находился", - говорится в заявлении. Отмечается, что три мужчины – Роберт А., Вардгес И. И Арман С. – были задержаны 19 июня по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой.

https://ria.ru/20240319/frg-1934300648.html

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в мире, германия, украина, россия, генеральная прокуратура рф