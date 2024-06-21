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В Приморье задержан призывавший свергнуть власть в граничащих с КНР районах
В Приморье задержан призывавший свергнуть власть в граничащих с КНР районах - РИА Новости, 21.06.2024
В Приморье задержан призывавший свергнуть власть в граничащих с КНР районах
Сотрудники Пограничного управления ФСБ в Приморском крае задержали мужчину, который призывал к свержению конституционного строя и захвату власти в приграничных... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T03:24
2024-06-21T03:24
2024-06-21T05:49
россия
приморский край
китай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ в Приморском крае задержали мужчину, который призывал к свержению конституционного строя и захвату власти в приграничных с Китаем районах, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления."Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту задержан гражданин России, осуществлявший публичные призывы к захвату действующей в Российской Федерации власти. Приморец призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти в Российской Федерации", — сообщили в управлении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В настоящее время он заключен под стражу.
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россия, приморский край, китай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Приморский край, Китай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Приморье задержан призывавший свергнуть власть в граничащих с КНР районах
В Приморье задержан мужчина за призыв свергать власть в граничащих с КНР районах