https://ria.ru/20240621/zaderzhanie-1954415132.html

В Приморье задержан призывавший свергнуть власть в граничащих с КНР районах

В Приморье задержан призывавший свергнуть власть в граничащих с КНР районах - РИА Новости, 21.06.2024

В Приморье задержан призывавший свергнуть власть в граничащих с КНР районах

Сотрудники Пограничного управления ФСБ в Приморском крае задержали мужчину, который призывал к свержению конституционного строя и захвату власти в приграничных... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T03:24

2024-06-21T03:24

2024-06-21T05:49

россия

приморский край

китай

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ в Приморском крае задержали мужчину, который призывал к свержению конституционного строя и захвату власти в приграничных с Китаем районах, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления."Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту задержан гражданин России, осуществлявший публичные призывы к захвату действующей в Российской Федерации власти. Приморец призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти в Российской Федерации", — сообщили в управлении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В настоящее время он заключен под стражу.

https://ria.ru/20240320/zaderzhanie-1934378565.html

россия

приморский край

китай

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россия, приморский край, китай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)