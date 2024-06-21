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МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.06.2024
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05:33 21.06.2024 (обновлено: 05:35 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/yuzhnaya_koreya-1954419474.html
МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР, сообщили СМИ
МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.06.2024
МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР, сообщили СМИ
Министерство иностранных дел Южной Кореи намерено вызвать российского посла, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором, который... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:33
2024-06-21T05:35
россия
южная корея
сеул
георгий зиновьев
владимир путин
ким чен ын
оон
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Кореи намерено вызвать российского посла, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон, передает агентство Рёнхап со ссылкой на дипломатические источники. По словам источников, МИД вызовет российского посла Георгия Зиновьева в пятницу, чтобы донести до него позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанному Москвой и Пхеньяном на саммите лидеров стран в среду. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, отметив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20240621/koreya-1954418840.html
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россия
южная корея
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россия, южная корея, сеул, георгий зиновьев, владимир путин, ким чен ын, оон
Россия, Южная Корея, Сеул, Георгий Зиновьев, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ООН
МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР, сообщили СМИ

"Ренхап": МИД Южной Кореи намерен вызвать посла РФ из-за договора с КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Кореи намерено вызвать российского посла, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон, передает агентство Рёнхап со ссылкой на дипломатические источники.
По словам источников, МИД вызовет российского посла Георгия Зиновьева в пятницу, чтобы донести до него позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанному Москвой и Пхеньяном на саммите лидеров стран в среду.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР
05:17
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, отметив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
25 сентября 2023, 14:52
 
РоссияЮжная КореяСеулГеоргий ЗиновьевВладимир ПутинКим Чен ЫнООН
 
 
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