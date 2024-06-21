https://ria.ru/20240621/yuzhnaya_koreya-1954419474.html

МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР, сообщили СМИ

МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.06.2024

МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР, сообщили СМИ

Министерство иностранных дел Южной Кореи намерено вызвать российского посла, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором, который... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T05:33

2024-06-21T05:33

2024-06-21T05:35

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южная корея

сеул

георгий зиновьев

владимир путин

ким чен ын

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Кореи намерено вызвать российского посла, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон, передает агентство Рёнхап со ссылкой на дипломатические источники. По словам источников, МИД вызовет российского посла Георгия Зиновьева в пятницу, чтобы донести до него позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанному Москвой и Пхеньяном на саммите лидеров стран в среду. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, отметив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20240621/koreya-1954418840.html

https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898510089.html

россия

южная корея

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россия, южная корея, сеул, георгий зиновьев, владимир путин, ким чен ын, оон