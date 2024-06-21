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Курс юаня к рублю немного вырос - РИА Новости, 21.06.2024
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12:29 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/yuan-1954478642.html
Курс юаня к рублю немного вырос
Курс юаня к рублю немного вырос - РИА Новости, 21.06.2024
Курс юаня к рублю немного вырос
Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:29
2024-06-21T12:29
экономика
алексей антонов (аналитик)
евгений локтюхов
московская биржа
алор брокер
промсвязьбанк
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.16 мск растет на 10 копеек, до 12,05 рубля. "Продолжается шторм на валютном рынке. Вчера рубль ослаб к юаню на 4,8% (расчетами "завтра"), фьючерс на пару "доллар-рубль" взлетел на 5,5%. Во многом ослабление рубля способствовало росту рынка акций", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон 12,5-13 рублей, к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами. Вместе с тем пока они не преодолены нет и реакции со стороны властей. Поэтому говорить о нормализации ситуации на валютном рынке, с уходом риска еще одного "нырка" юаня к 11 рублям, а также о заметном снижении волатильности на валютном рынке нам сложно", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Ждем сохранения высокой волатильности в рубле, не исключая при этом очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет", - заключает Антонов.
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экономика, алексей антонов (аналитик), евгений локтюхов, московская биржа, алор брокер, промсвязьбанк
Экономика, Алексей Антонов (аналитик), Евгений Локтюхов, Московская биржа, Алор брокер, Промсвязьбанк
Курс юаня к рублю немного вырос

Курс юаня несколько отыгрывает падение к рублю, повышаясь на десять копеек

© Fotolia / Vladimir WrangelМонеты в 1 юань
Монеты в 1 юань - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Fotolia / Vladimir Wrangel
Монеты в 1 юань. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.16 мск растет на 10 копеек, до 12,05 рубля.
Пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
20 июня, 17:59
"Продолжается шторм на валютном рынке. Вчера рубль ослаб к юаню на 4,8% (расчетами "завтра"), фьючерс на пару "доллар-рубль" взлетел на 5,5%. Во многом ослабление рубля способствовало росту рынка акций", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон 12,5-13 рублей, к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами. Вместе с тем пока они не преодолены нет и реакции со стороны властей. Поэтому говорить о нормализации ситуации на валютном рынке, с уходом риска еще одного "нырка" юаня к 11 рублям, а также о заметном снижении волатильности на валютном рынке нам сложно", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Ждем сохранения высокой волатильности в рубле, не исключая при этом очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет", - заключает Антонов.
 
ЭкономикаАлексей Антонов (аналитик)Евгений ЛоктюховМосковская биржаАлор брокерПромсвязьбанк
 
 
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