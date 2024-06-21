https://ria.ru/20240621/yuan-1954478642.html

Курс юаня к рублю немного вырос

Курс юаня к рублю немного вырос - РИА Новости, 21.06.2024

Курс юаня к рублю немного вырос

Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:29

2024-06-21T12:29

2024-06-21T12:29

экономика

алексей антонов (аналитик)

евгений локтюхов

московская биржа

алор брокер

промсвязьбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106815/26/1068152681_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_5a9f548832ea06e62a319c69aecabf61.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курс юаня в пятницу несколько растет против рубля, пытаясь отыгрывать падение первой половины недели, пока ситуация остаётся неопределённой, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.16 мск растет на 10 копеек, до 12,05 рубля. "Продолжается шторм на валютном рынке. Вчера рубль ослаб к юаню на 4,8% (расчетами "завтра"), фьючерс на пару "доллар-рубль" взлетел на 5,5%. Во многом ослабление рубля способствовало росту рынка акций", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон 12,5-13 рублей, к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами. Вместе с тем пока они не преодолены нет и реакции со стороны властей. Поэтому говорить о нормализации ситуации на валютном рынке, с уходом риска еще одного "нырка" юаня к 11 рублям, а также о заметном снижении волатильности на валютном рынке нам сложно", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Ждем сохранения высокой волатильности в рубле, не исключая при этом очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет", - заключает Антонов.

https://ria.ru/20240620/kurs-1954338359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алексей антонов (аналитик), евгений локтюхов, московская биржа, алор брокер, промсвязьбанк