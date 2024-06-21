https://ria.ru/20240621/yuan-1954442409.html
Курс юаня перешел к росту на Московской бирже
Курс юаня перешел к росту на Московской бирже - РИА Новости, 21.06.2024
Курс юаня перешел к росту на Московской бирже
Курс рубля в начале торгов сильно снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:12
2024-06-21T10:12
2024-06-21T10:12
экономика
цены на нефть
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952617964_0:250:3167:2032_1920x0_80_0_0_2a4b0228cd5a862484d181eb67d70fec.jpg
МОСКВА, 21 июня - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов сильно снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск растет на 28 копеек по отношению к значению предыдущего закрытия, до 12,23 рубля.
https://ria.ru/20240619/yuan-1953879449.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952617964_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_7943a2fdae5c17d7d7493c1348066622.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Курс юаня перешел к росту на Московской бирже
Курс юаня в начале торгового дня растет на Московской бирже до 12,23 рубля