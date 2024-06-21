https://ria.ru/20240621/yuan-1954442409.html

Курс юаня перешел к росту на Московской бирже

Курс юаня перешел к росту на Московской бирже - РИА Новости, 21.06.2024

Курс юаня перешел к росту на Московской бирже

Курс рубля в начале торгов сильно снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:12

2024-06-21T10:12

2024-06-21T10:12

экономика

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов сильно снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск растет на 28 копеек по отношению к значению предыдущего закрытия, до 12,23 рубля.

https://ria.ru/20240619/yuan-1953879449.html

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экономика, цены на нефть, московская биржа