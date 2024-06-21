https://ria.ru/20240621/yarmarka-1954606270.html

На Алтае 50 мастеров представили свои товары на ремесленной ярмарке

На Алтае 50 мастеров представили свои товары на ремесленной ярмарке - РИА Новости, 21.06.2024

На Алтае 50 мастеров представили свои товары на ремесленной ярмарке

В Алтайском крае 50 предпринимателей, организаций, самозанятых и мастеров представили свои товары на краевой выставке-ярмарке ремесленных изделий, которая... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:38

2024-06-21T18:38

2024-06-21T18:38

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Алтайском крае 50 предпринимателей, организаций, самозанятых и мастеров представили свои товары на краевой выставке-ярмарке ремесленных изделий, которая открылась 21 июня в Белокурихе, сообщает пресс-служба правительства региона. Ярмарка приурочена ко Дню народных художественных промыслов. Организатором мероприятия выступило управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры при содействии администрации Белокурихи. В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры сообщили, что выставка-ярмарка ремесленных изделий - ежегодное место встречи лучших мастеров народных художественных промыслов и ремесел региона. В ярмарке участвуют 50 предпринимателей, организаций, самозанятых и мастеров из Барнаула, Бийска, Белокурихи, а также Калманского, Первомайского, Родинского, Смоленского районов. Среди участников – известные предприятия народных художественных промыслов края, творческие объединения, мастера, имеющие звание "Народный мастер Алтайского края". На площадке ярмарки представлены традиционные, современные и самобытные авторские изделия ручной работы, выполненные в различных техниках. Кроме того, в течение всей ярмарки проходят мастер-классы по росписи, плетению из бересты, ручному ткачеству, мозаике из стеклянных элементов, войлоковалянию.

https://ria.ru/20240621/kabmin-1954590787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, белокуриха, барнаул