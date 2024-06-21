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На Алтае 50 мастеров представили свои товары на ремесленной ярмарке - РИА Новости, 21.06.2024
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18:38 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/yarmarka-1954606270.html
На Алтае 50 мастеров представили свои товары на ремесленной ярмарке
На Алтае 50 мастеров представили свои товары на ремесленной ярмарке - РИА Новости, 21.06.2024
На Алтае 50 мастеров представили свои товары на ремесленной ярмарке
В Алтайском крае 50 предпринимателей, организаций, самозанятых и мастеров представили свои товары на краевой выставке-ярмарке ремесленных изделий, которая... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:38
2024-06-21T18:38
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Алтайском крае 50 предпринимателей, организаций, самозанятых и мастеров представили свои товары на краевой выставке-ярмарке ремесленных изделий, которая открылась 21 июня в Белокурихе, сообщает пресс-служба правительства региона. Ярмарка приурочена ко Дню народных художественных промыслов. Организатором мероприятия выступило управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры при содействии администрации Белокурихи. В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры сообщили, что выставка-ярмарка ремесленных изделий - ежегодное место встречи лучших мастеров народных художественных промыслов и ремесел региона. В ярмарке участвуют 50 предпринимателей, организаций, самозанятых и мастеров из Барнаула, Бийска, Белокурихи, а также Калманского, Первомайского, Родинского, Смоленского районов. Среди участников – известные предприятия народных художественных промыслов края, творческие объединения, мастера, имеющие звание "Народный мастер Алтайского края". На площадке ярмарки представлены традиционные, современные и самобытные авторские изделия ручной работы, выполненные в различных техниках. Кроме того, в течение всей ярмарки проходят мастер-классы по росписи, плетению из бересты, ручному ткачеству, мозаике из стеклянных элементов, войлоковалянию.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, белокуриха, барнаул
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, Белокуриха, Барнаул

На Алтае 50 мастеров представили свои товары на ремесленной ярмарке

© Фото : управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктурыВыставка-ярмарка ремесленных изделий в Белокурихе
Выставка-ярмарка ремесленных изделий в Белокурихе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Выставка-ярмарка ремесленных изделий в Белокурихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Алтайском крае 50 предпринимателей, организаций, самозанятых и мастеров представили свои товары на краевой выставке-ярмарке ремесленных изделий, которая открылась 21 июня в Белокурихе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ярмарка приурочена ко Дню народных художественных промыслов. Организатором мероприятия выступило управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры при содействии администрации Белокурихи.
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Вчера, 18:08
В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры сообщили, что выставка-ярмарка ремесленных изделий - ежегодное место встречи лучших мастеров народных художественных промыслов и ремесел региона.
В ярмарке участвуют 50 предпринимателей, организаций, самозанятых и мастеров из Барнаула, Бийска, Белокурихи, а также Калманского, Первомайского, Родинского, Смоленского районов. Среди участников – известные предприятия народных художественных промыслов края, творческие объединения, мастера, имеющие звание "Народный мастер Алтайского края".
На площадке ярмарки представлены традиционные, современные и самобытные авторские изделия ручной работы, выполненные в различных техниках.
Кроме того, в течение всей ярмарки проходят мастер-классы по росписи, плетению из бересты, ручному ткачеству, мозаике из стеклянных элементов, войлоковалянию.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлтайский крайБелокурихаБарнаул
 
 
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