https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954594862.html

МИД России пообещал чувствительные контрмеры против Японии

МИД России пообещал чувствительные контрмеры против Японии - РИА Новости, 21.06.2024

МИД России пообещал чувствительные контрмеры против Японии

Российская сторона сообщила японским властям о вредоносном характере новых санкций Токио для двусторонних отношений и предупредила о дальнейшем применении... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:03

2024-06-21T18:03

2024-06-21T19:23

япония

россия

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона сообщила японским властям о вредоносном характере новых санкций Токио для двусторонних отношений и предупредила о дальнейшем применении крайне жестких и чувствительных для Японии контрмер, заявили в МИД РФ. В сообщении на сайте МИД РФ отмечается, что в пятницу по просьбе японской стороны состоялась беседа директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой и директора департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ. Японскому дипломату изложили оценки состояния двусторонних отношений, достигших беспрецедентно низкого уровня из-за действий правительства Фумио Кисиды."Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, "пакет" нелегитимных односторонних т.н. санкций против нашей страны. Предупредили, что в такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", - говорится в сообщении. Накануне МИД Японии опубликовал новый санкционный список, в который вошли 41 компания и 11 физлиц из России. Под ограничения в том числе попала алмазодобывающая компания "Алроса".

https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954518657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

япония, россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)