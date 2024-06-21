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МИД России пообещал чувствительные контрмеры против Японии - РИА Новости, 21.06.2024
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18:03 21.06.2024 (обновлено: 19:23 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954594862.html
МИД России пообещал чувствительные контрмеры против Японии
МИД России пообещал чувствительные контрмеры против Японии - РИА Новости, 21.06.2024
МИД России пообещал чувствительные контрмеры против Японии
Российская сторона сообщила японским властям о вредоносном характере новых санкций Токио для двусторонних отношений и предупредила о дальнейшем применении... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:03
2024-06-21T19:23
япония
россия
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона сообщила японским властям о вредоносном характере новых санкций Токио для двусторонних отношений и предупредила о дальнейшем применении крайне жестких и чувствительных для Японии контрмер, заявили в МИД РФ. В сообщении на сайте МИД РФ отмечается, что в пятницу по просьбе японской стороны состоялась беседа директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой и директора департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ. Японскому дипломату изложили оценки состояния двусторонних отношений, достигших беспрецедентно низкого уровня из-за действий правительства Фумио Кисиды."Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, "пакет" нелегитимных односторонних т.н. санкций против нашей страны. Предупредили, что в такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", - говорится в сообщении. Накануне МИД Японии опубликовал новый санкционный список, в который вошли 41 компания и 11 физлиц из России. Под ограничения в том числе попала алмазодобывающая компания "Алроса".
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япония, россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Япония, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России пообещал чувствительные контрмеры против Японии

МИД: Россия продолжит реагировать на санкции Японии жесткими контрмерами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона сообщила японским властям о вредоносном характере новых санкций Токио для двусторонних отношений и предупредила о дальнейшем применении крайне жестких и чувствительных для Японии контрмер, заявили в МИД РФ.
В сообщении на сайте МИД РФ отмечается, что в пятницу по просьбе японской стороны состоялась беседа директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой и директора департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ. Японскому дипломату изложили оценки состояния двусторонних отношений, достигших беспрецедентно низкого уровня из-за действий правительства Фумио Кисиды.
"Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, "пакет" нелегитимных односторонних т.н. санкций против нашей страны. Предупредили, что в такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", - говорится в сообщении.
Накануне МИД Японии опубликовал новый санкционный список, в который вошли 41 компания и 11 физлиц из России. Под ограничения в том числе попала алмазодобывающая компания "Алроса".
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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ЯпонияРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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