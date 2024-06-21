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Ухудшать отношения России и Японии уже некуда, заявил эксперт - РИА Новости, 21.06.2024
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14:14 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954518657.html
Ухудшать отношения России и Японии уже некуда, заявил эксперт
Ухудшать отношения России и Японии уже некуда, заявил эксперт - РИА Новости, 21.06.2024
Ухудшать отношения России и Японии уже некуда, заявил эксперт
Новые санкции Японии в отношении России, которые, однако, не коснулись энергетических компаний, не ухудшат отношения между Москвой и Токио, поскольку ухудшать... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:14
2024-06-21T14:14
япония
россия
в мире
дмитрий стрельцов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новые санкции Японии в отношении России, которые, однако, не коснулись энергетических компаний, не ухудшат отношения между Москвой и Токио, поскольку ухудшать их уже некуда, и уже абсолютно неважно, будут новые санкции или нет, считает ведущий научный сотрудник института Китая и современной Азии РАН Дмитрий Стрельцов. "Я думаю, что всё страшное уже позади. Данный повод не является триггером нового витка эскалации. Этот виток уже произошёл, и будут новые санкции или не будут, уже неважно. Ухудшение наших отношений уже находится на такой стадии, что дальше ухудшать их некуда", - сказал эксперт, оценивая современное положение дел в двусторонних отношениях между Москвой и Токио. "Это всё символические санкции, постепенно количество физических лиц и предприятий будет прибавляться, но главной основой в экономических отношениях являются энергоносители: поставки газа с Сахалина, которые не прекращаются, и здесь Токио не будет менять свою позицию. Что касается энергетической безопасности страны, то в отличие от европейских стран, Япония будет продолжать эту политику", - сказал он РИА Новости. Стрельцов добавил, что ответом Москвы могут стать точечные конкретные меры в отношении конкретных физических лиц или предприятий, не связанных с ТЭК, отметив, что Россия не заинтересована в том, чтобы терять покупателя энергоносителей на Дальнем Востоке. "Я не отрицаю того, что это элемент политического сигнала недовольства со стороны Токио итогами визита (президента РФ Владимира Путина в КНДР – ред.) и подписанием этого договора (о стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР – ред.). Конечно, Токио воспринимает это как недружественный к себе шаг", - отметил Стрельцов, отвечая на вопрос, мог ли новый пакет санкций Японии быть связан с визитом Путина в Пхеньян. Ранее стало известно о том, что Япония ввела санкции против 41 российской компании, также в список попали 11 физических лиц. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Ранее Путин на пресс-подходе по итогам визита в КНДР и Вьетнам заявил, договор с КНДР – "не новинка" и был заключен в связи с тем, что старый, от 1961 года был с примерно таким же содержанием. Россия ничего не поменяла, просто сейчас он воспринимается более "остро".
https://ria.ru/20240621/rostekh-1954431849.html
https://ria.ru/20240211/kitaytsy-1926604670.html
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
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япония, россия, в мире, дмитрий стрельцов, санкции в отношении россии
Япония, Россия, В мире, Дмитрий Стрельцов, Санкции в отношении России
Ухудшать отношения России и Японии уже некуда, заявил эксперт

Эксперт: санкции не ухудшат отношения с Японией, поскольку они уже хуже некуда

© РИА Новости / Дмитрий АстаховФлаги России и Японии
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Флаги России и Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новые санкции Японии в отношении России, которые, однако, не коснулись энергетических компаний, не ухудшат отношения между Москвой и Токио, поскольку ухудшать их уже некуда, и уже абсолютно неважно, будут новые санкции или нет, считает ведущий научный сотрудник института Китая и современной Азии РАН Дмитрий Стрельцов.
"Я думаю, что всё страшное уже позади. Данный повод не является триггером нового витка эскалации. Этот виток уже произошёл, и будут новые санкции или не будут, уже неважно. Ухудшение наших отношений уже находится на такой стадии, что дальше ухудшать их некуда", - сказал эксперт, оценивая современное положение дел в двусторонних отношениях между Москвой и Токио.
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"Это всё символические санкции, постепенно количество физических лиц и предприятий будет прибавляться, но главной основой в экономических отношениях являются энергоносители: поставки газа с Сахалина, которые не прекращаются, и здесь Токио не будет менять свою позицию. Что касается энергетической безопасности страны, то в отличие от европейских стран, Япония будет продолжать эту политику", - сказал он РИА Новости.
Стрельцов добавил, что ответом Москвы могут стать точечные конкретные меры в отношении конкретных физических лиц или предприятий, не связанных с ТЭК, отметив, что Россия не заинтересована в том, чтобы терять покупателя энергоносителей на Дальнем Востоке.
"Я не отрицаю того, что это элемент политического сигнала недовольства со стороны Токио итогами визита (президента РФ Владимира Путина в КНДР – ред.) и подписанием этого договора (о стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР – ред.). Конечно, Токио воспринимает это как недружественный к себе шаг", - отметил Стрельцов, отвечая на вопрос, мог ли новый пакет санкций Японии быть связан с визитом Путина в Пхеньян.
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Ранее стало известно о том, что Япония ввела санкции против 41 российской компании, также в список попали 11 физических лиц.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.
Ранее Путин на пресс-подходе по итогам визита в КНДР и Вьетнам заявил, договор с КНДР – "не новинка" и был заключен в связи с тем, что старый, от 1961 года был с примерно таким же содержанием. Россия ничего не поменяла, просто сейчас он воспринимается более "остро".
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