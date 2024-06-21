https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954428626.html

Япония проведет международную встречу по разминированию на Украине

Япония проведет международную встречу по разминированию на Украине - РИА Новости, 21.06.2024

Япония проведет международную встречу по разминированию на Украине

Япония проведет международную встречу по разминированию на Украине в 2025 году, заявила на пресс-конференции министр иностранных дел страны Ёко Камикава. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:41

2024-06-21T08:41

2024-06-21T08:41

в мире

япония

украина

камбоджа

ёко камикава

фумио кисида

g7

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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Япония проведет международную встречу по разминированию на Украине в 2025 году, заявила на пресс-конференции министр иностранных дел страны Ёко Камикава. "Как об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7, Япония проведет международную встречу по разминированию на Украине в будущем году", - сказала министр. "Наша страна активно работает в области мер по противопехотным мерам. А именно: предоставление оборудования по разминированию, техническое сотрудничество, обучение по снижению рисков, связанных с минами, просветительская помощь, а также помощь пострадавшим от мин", - добавила министр. Она подчеркнула, что Япония долгие годы сотрудничает с Камбоджей по вопросам разминирования. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Украины проходили обучение в Камбодже. "В области, связанной с мерами против мин, Япония накопила опыт сотрудничества и пользуется доверием, заручившись сотрудничеством с многими партнерами, начиная с Камбоджи, мы хотим добиться еще большего развития. Сейчас мы разрабатываем новый пакет мер и вскоре намерены начать действовать", - сказала Камикава.

https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938735982.html

https://ria.ru/20240608/yaponiya-1951574212.html

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украина

камбоджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, украина, камбоджа, ёко камикава, фумио кисида, g7