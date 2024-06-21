https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954426660.html
Японское космическое агентство JAXA начинает расследование кибератак
Японское космическое агентство JAXA начинает расследование кибератак - РИА Новости, 21.06.2024
Японское космическое агентство JAXA начинает расследование кибератак
Японское космическое агентство JAXA начинает расследование в связи с кибератаками, заявил на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:16
2024-06-21T08:16
2024-06-21T08:16
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токио
япония
есимаса хаяси
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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Японское космическое агентство JAXA начинает расследование в связи с кибератаками, заявил на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Нам докладывали, что с прошлого года против Японского аэрокосмического агентства JAXA были предприняты многочисленные внешние кибератаки. В связи с характером вопроса, касающегося кибербезопасности, я воздержусь от подробностей. JAXA начинает расследование по каждому инциденту для выявления размеров ущерба и влиянию, а также отключила сети, имеющие отношение к части несанкционированных подключений. В сетях, к которым было несанкционированное подключение, не было данных по ракетам и спутникам", - сказал Хаяси. Он подчеркнул, что JAXA сразу сообщила в министерство образования и науки, а также прибегло к помощи специалистов из государственного центра по кибербезопасности при правительстве. В ноябре прошлого года сообщалось, что Японское аэрокосмическое агентство JAXA подверглось кибератаке. Летом 2024 года управляющий сервер аэрокосмического агентства подвергся кибератаке, существует вероятность, что в результате этого была просмотрена чувствительная технологическая информация. В результате кибератаки преступники получили несанкционированный доступ к управляющему серверу JAXA, вследствие чего они смогли получить доступ к широкому спектру внутренней информации. Сообщалось также, что до того, как поступило уведомление от полиции, агентство JAXA не замечало, что было атаковано.
https://ria.ru/20240504/antonov-1943794416.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио, япония, есимаса хаяси
В мире, Токио, Япония, Есимаса Хаяси
Японское космическое агентство JAXA начинает расследование кибератак
Генсек правительства Японии заявил о начале расследования кибератак на JAXA
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Японское космическое агентство JAXA начинает расследование в связи с кибератаками, заявил на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Нам докладывали, что с прошлого года против Японского аэрокосмического агентства JAXA были предприняты многочисленные внешние кибератаки. В связи с характером вопроса, касающегося кибербезопасности, я воздержусь от подробностей. JAXA начинает расследование по каждому инциденту для выявления размеров ущерба и влиянию, а также отключила сети, имеющие отношение к части несанкционированных подключений. В сетях, к которым было несанкционированное подключение, не было данных по ракетам и спутникам", - сказал Хаяси.
Он подчеркнул, что JAXA сразу сообщила в министерство образования и науки, а также прибегло к помощи специалистов из государственного центра по кибербезопасности при правительстве.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Японское аэрокосмическое агентство JAXA подверглось кибератаке. Летом 2024 года управляющий сервер аэрокосмического агентства подвергся кибератаке, существует вероятность, что в результате этого была просмотрена чувствительная технологическая информация. В результате кибератаки преступники получили несанкционированный доступ к управляющему серверу JAXA, вследствие чего они смогли получить доступ к широкому спектру внутренней информации. Сообщалось также, что до того, как поступило уведомление от полиции, агентство JAXA не замечало, что было атаковано.