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МИД Японии выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и КНДР - РИА Новости, 21.06.2024
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07:06 21.06.2024 (обновлено: 13:56 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954422818.html
МИД Японии выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и КНДР
МИД Японии выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и КНДР - РИА Новости, 21.06.2024
МИД Японии выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и КНДР
Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи, заявила на пресс-конференции министр иностранных дел страны Ёко... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T07:06
2024-06-21T13:56
россия
япония
ёко камикава
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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи, заявила на пресс-конференции министр иностранных дел страны Ёко Камикава."Во-первых, Северная Корея использовала выражение "союз" в отношении своих отношений с Россией, намекнув на крайне тесное военное сотрудничество. Во-вторых, Россия не исключает военного сотрудничества с Северной Кореей, которое могло бы стать нарушением резолюций СБ ООН. Исходя из этого, это наносит большой вред окружающей нашу страну обстановке по безопасности, в связи с чем правительство испытывает серьезное беспокойство. Правительство будет внимательно следить за развитием отношений России и Северной Кореи, включая и влияние на дипломатические отношения с Россией", - заявила Камикава, отвечая на вопрос о заключенном договоре между Россией и Северной Кореей.Глава МИД подчеркнула, что в этой связи Япония должна укреплять свои возможности в сфере безопасности."Мы внимательно следим за меняющейся ситуацией в области безопасности, в связи с чем необходимо укреплять способности и роль нашей страны в сфере безопасности и вместе с этим укреплять силы сдерживания и реагирования союза Японии и США, а также тесно сотрудничать с другими странами, прежде всего с Южной Кореей", - сказала министр.Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.
https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954417289.html
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россия, япония, ёко камикава, владимир путин, ким чен ын, оон, сша
Россия, Япония, Ёко Камикава, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ООН, США
МИД Японии выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и КНДР

Глава МИД Японии Камикава: Токио обеспокоен развитием отношений России и КНДР

© iStock.com / y-studioЗдание Министерства иностранных дел Японии в Токио
Здание Министерства иностранных дел Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© iStock.com / y-studio
Здание Министерства иностранных дел Японии в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи, заявила на пресс-конференции министр иностранных дел страны Ёко Камикава.
«
"Во-первых, Северная Корея использовала выражение "союз" в отношении своих отношений с Россией, намекнув на крайне тесное военное сотрудничество. Во-вторых, Россия не исключает военного сотрудничества с Северной Кореей, которое могло бы стать нарушением резолюций СБ ООН. Исходя из этого, это наносит большой вред окружающей нашу страну обстановке по безопасности, в связи с чем правительство испытывает серьезное беспокойство. Правительство будет внимательно следить за развитием отношений России и Северной Кореи, включая и влияние на дипломатические отношения с Россией", - заявила Камикава, отвечая на вопрос о заключенном договоре между Россией и Северной Кореей.
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Глава МИД подчеркнула, что в этой связи Япония должна укреплять свои возможности в сфере безопасности.
"Мы внимательно следим за меняющейся ситуацией в области безопасности, в связи с чем необходимо укреплять способности и роль нашей страны в сфере безопасности и вместе с этим укреплять силы сдерживания и реагирования союза Японии и США, а также тесно сотрудничать с другими странами, прежде всего с Южной Кореей", - сказала министр.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.
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