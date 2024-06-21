https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954422818.html

МИД Японии выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и КНДР

МИД Японии выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и КНДР - РИА Новости, 21.06.2024

МИД Японии выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и КНДР

Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи, заявила на пресс-конференции министр иностранных дел страны Ёко... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T07:06

2024-06-21T07:06

2024-06-21T13:56

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япония

ёко камикава

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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи, заявила на пресс-конференции министр иностранных дел страны Ёко Камикава."Во-первых, Северная Корея использовала выражение "союз" в отношении своих отношений с Россией, намекнув на крайне тесное военное сотрудничество. Во-вторых, Россия не исключает военного сотрудничества с Северной Кореей, которое могло бы стать нарушением резолюций СБ ООН. Исходя из этого, это наносит большой вред окружающей нашу страну обстановке по безопасности, в связи с чем правительство испытывает серьезное беспокойство. Правительство будет внимательно следить за развитием отношений России и Северной Кореи, включая и влияние на дипломатические отношения с Россией", - заявила Камикава, отвечая на вопрос о заключенном договоре между Россией и Северной Кореей.Глава МИД подчеркнула, что в этой связи Япония должна укреплять свои возможности в сфере безопасности."Мы внимательно следим за меняющейся ситуацией в области безопасности, в связи с чем необходимо укреплять способности и роль нашей страны в сфере безопасности и вместе с этим укреплять силы сдерживания и реагирования союза Японии и США, а также тесно сотрудничать с другими странами, прежде всего с Южной Кореей", - сказала министр.Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.

https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954417289.html

https://ria.ru/20240209/yaponiya-1926388477.html

россия

япония

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россия, япония, ёко камикава, владимир путин, ким чен ын, оон, сша