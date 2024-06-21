Япония ввела санкции против 11 россиян
МИД Японии сообщил о санкциях против 11 россиян
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11 человек, список обнародовал МИД Японии.
Меры в виде заморозки активов вводятся против секретаря ЦИК Наталии Будариной, членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко, а также против генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, генерального директора АК "Микротех" Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК "Союз" Мкртича Окрояна, директора Уралвагонзавода Александра Попова.
В списке оказалась и министр образования и науки Запорожской области Елена Шарупова.
Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций - в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций - в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).