Рейтинг@Mail.ru
Япония ввела санкции против 11 россиян - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 21.06.2024 (обновлено: 06:21 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954418962.html
Япония ввела санкции против 11 россиян
Япония ввела санкции против 11 россиян - РИА Новости, 21.06.2024
Япония ввела санкции против 11 россиян
Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:20
2024-06-21T06:21
япония
россия
запорожская область
наталья бударина
эльмира хаймурзина
александр курдюмов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_0:23:1600:922_1920x0_80_0_0_2753c825e9f88f03a4f157be8804db5f.jpg
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11 человек, список обнародовал МИД Японии. Меры в виде заморозки активов вводятся против секретаря ЦИК Наталии Будариной, членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко, а также против генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, генерального директора АК "Микротех" Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК "Союз" Мкртича Окрояна, директора Уралвагонзавода Александра Попова. В списке оказалась и министр образования и науки Запорожской области Елена Шарупова.Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций - в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954417289.html
япония
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_171:0:1428:943_1920x0_80_0_0_bf9057343925501c40d8dbd88452c139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, запорожская область, наталья бударина, эльмира хаймурзина, александр курдюмов
Япония, Россия, Запорожская область, Наталья Бударина, Эльмира Хаймурзина, Александр Курдюмов
Япония ввела санкции против 11 россиян

МИД Японии сообщил о санкциях против 11 россиян

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11 человек, список обнародовал МИД Японии.
Меры в виде заморозки активов вводятся против секретаря ЦИК Наталии Будариной, членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко, а также против генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, генерального директора АК "Микротех" Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК "Союз" Мкртича Окрояна, директора Уралвагонзавода Александра Попова.
В списке оказалась и министр образования и науки Запорожской области Елена Шарупова.

Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций - в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Япония ввела санкции за обход ограничений против России
04:21
 
ЯпонияРоссияЗапорожская областьНаталья БударинаЭльмира ХаймурзинаАлександр Курдюмов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала