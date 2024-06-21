https://ria.ru/20240621/worldskills-1954452366.html

В WorldSkills Russia заявили о готовности помогать следствию

В WorldSkills Russia заявили о готовности помогать следствию - РИА Новости, 21.06.2024

В WorldSkills Russia заявили о готовности помогать следствию

Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) знает об аресте генерального директора Роберта Уразова и готово оказать помощь и содействие РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:57

2024-06-21T10:57

2024-06-21T11:03

россия

москва

роберт уразов

worldskills russia

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

worldskills international

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) знает об аресте генерального директора Роберта Уразова и готово оказать помощь и содействие следственным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "В агентстве знают об аресте Роберта Уразова. Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию", - говорится в сообщении. Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и иные сотрудники WorldSkills Russia "с целью незаконного личного обогащения" сообщали заведомо ложные сведения в Роструд о заключаемых срочных договорах. Ранее суд арестовал административного директора - руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы. WorldSkills – это международные соревнования в мастерстве по целому ряду профессий, Россия вступила в это движение в 2012 году, сборная страны занимала на международных соревнованиях призовые места, участники набирались в команды по итогам внутренних первенств. В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой " WorldSkills Russia". АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (Ворлдскиллс Россия, WorldSkills Russia) было создано в 2020 году. Учредителями агентства являются правительство РФ и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

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https://ria.ru/20240520/arest-1947263362.html

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россия, москва, роберт уразов, worldskills russia, федеральная служба по труду и занятости (роструд), worldskills international, происшествия