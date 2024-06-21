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Двух московских студентов отправили под домашний арест за взятку - РИА Новости, 21.06.2024
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16:26 21.06.2024
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Двух московских студентов отправили под домашний арест за взятку
Двух московских студентов отправили под домашний арест за взятку - РИА Новости, 21.06.2024
Двух московских студентов отправили под домашний арест за взятку
Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест двоих студентов Российского университета медицины (Росунимед), получивших зачеты за взятку, сообщили РИА... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:26
2024-06-21T16:26
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест двоих студентов Российского университета медицины (Росунимед), получивших зачеты за взятку, сообщили РИА Новости в суде. На этой неделе информированный источник сообщил РИА Новости, что уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Росунимеде. "Постановлением суда Саркисяну Раче Арсеновичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть 18 августа", - сказали в суде. По версии следствия, Саркисян вступил в преступный сговор с другими лицами для получения зачета по одной из учебных дисциплин без надлежащей оценки знания. Аналогичная мера избрана еще одному студенту Росунимеда Халилу Бабаеву. Оба обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Российский университет медицины, до декабря 2023 года носивший название Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ), - один из ведущих медицинских университетов страны, сообщается на сайте вуза.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Двух московских студентов отправили под домашний арест за взятку

Суд Москвы отправил под домашний арест 2 студентов, получивших зачеты за взятку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест двоих студентов Российского университета медицины (Росунимед), получивших зачеты за взятку, сообщили РИА Новости в суде.
На этой неделе информированный источник сообщил РИА Новости, что уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Росунимеде.
"Постановлением суда Саркисяну Раче Арсеновичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть 18 августа", - сказали в суде.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Источник: в МГМСУ завели дело о взятках из-за покупки экзаменов
19 июня, 22:58
По версии следствия, Саркисян вступил в преступный сговор с другими лицами для получения зачета по одной из учебных дисциплин без надлежащей оценки знания.
Аналогичная мера избрана еще одному студенту Росунимеда Халилу Бабаеву. Оба обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Российский университет медицины, до декабря 2023 года носивший название Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ), - один из ведущих медицинских университетов страны, сообщается на сайте вуза.
Взятка - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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