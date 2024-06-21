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Двух московских студентов отправили под домашний арест за взятку

Двух московских студентов отправили под домашний арест за взятку - РИА Новости, 21.06.2024

Двух московских студентов отправили под домашний арест за взятку

Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест двоих студентов Российского университета медицины (Росунимед), получивших зачеты за взятку, сообщили РИА... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:26

2024-06-21T16:26

2024-06-21T16:26

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест двоих студентов Российского университета медицины (Росунимед), получивших зачеты за взятку, сообщили РИА Новости в суде. На этой неделе информированный источник сообщил РИА Новости, что уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Росунимеде. "Постановлением суда Саркисяну Раче Арсеновичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть 18 августа", - сказали в суде. По версии следствия, Саркисян вступил в преступный сговор с другими лицами для получения зачета по одной из учебных дисциплин без надлежащей оценки знания. Аналогичная мера избрана еще одному студенту Росунимеда Халилу Бабаеву. Оба обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Российский университет медицины, до декабря 2023 года носивший название Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ), - один из ведущих медицинских университетов страны, сообщается на сайте вуза.

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происшествия, россия