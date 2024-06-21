https://ria.ru/20240621/vzryvy-1954582141.html

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.06.2024

В Одесской области прогремели взрывы

Несколько взрывов раздались в пятницу в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:24

2024-06-21T17:24

2024-06-21T17:24

в мире

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в пятницу в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "О взрыве в Одесской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении издания.Позже издание уточнило, что в области прогремел еще один взрыв. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240621/kharkov-1954563989.html

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одесская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, вооруженные силы рф