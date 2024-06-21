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В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.06.2024
В Одесской области прогремели взрывы
Несколько взрывов раздались в пятницу в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:24
2024-06-21T17:24
2024-06-21T17:24
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в пятницу в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "О взрыве в Одесской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении издания.Позже издание уточнило, что в области прогремел еще один взрыв. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, вооруженные силы рф
В мире, Одесская область, Вооруженные силы РФ
В Одесской области прогремели взрывы
"Страна.ua": в Одесской области прогремели несколько взрывов