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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 21.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы раздались в пятницу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:01
2024-06-21T16:01
2024-06-21T16:01
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде регионов страны, в том числе и в Днепропетровской области, она звучит до сих пор. "В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Общественное": в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы