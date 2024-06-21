https://ria.ru/20240621/vzryvy-1954553458.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 21.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы раздались в пятницу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:01

2024-06-21T16:01

2024-06-21T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде регионов страны, в том числе и в Днепропетровской области, она звучит до сих пор. "В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины