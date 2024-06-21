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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 21.06.2024
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16:01 21.06.2024
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 21.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы раздались в пятницу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:01
2024-06-21T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде регионов страны, в том числе и в Днепропетровской области, она звучит до сих пор. "В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

"Общественное": в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде регионов страны, в том числе и в Днепропетровской области, она звучит до сих пор.
«
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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