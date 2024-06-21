https://ria.ru/20240621/vtsiom-1954443596.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 21.06.2024

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти (81,2%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,9% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:17

2024-06-21T10:17

2024-06-21T10:17

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Восемь из десяти (81,2%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,9% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 81,2% россиян, недоверие выразили 14,9% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 63,7% опрошенных, не доверяют - 17,8%. Одобряют работу президента 78,9%, не одобряют - 13%. Работу председателя правительства РФ одобряют 54,6% граждан, неодобрение высказали 8,7%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 40,6% назвали "Единую Россию", 9,7% - КПРФ, 9% - ЛДПР, 6,1% - "Новые люди", 3,4% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 9,4% опрошенных указали непарламентские партии, затруднились с ответом 9,3%, 11,1% сообщили, что не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 10 по 16 июня 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20240621/opros-1954408298.html

https://ria.ru/20240619/issledovanie-1954096414.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество