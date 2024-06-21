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В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян

В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян - РИА Новости, 21.06.2024

В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян

Российские авиабомбы невозможно обнаружить и сбить, поэтому они серьезно подрывают боеспособность ВСУ, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:44

2024-06-21T17:44

2024-06-21T23:06

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские авиабомбы невозможно обнаружить и сбить, поэтому они серьезно подрывают боеспособность ВСУ, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Итак, у них (россиян. — Прим. ред.) есть эти планирующие авиабомбы, которые относятся к категории высокоточных боеприпасов. Запад до сих пор не понял, как с ними бороться. Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос по всему фронту, нанося урон украинцам", — заявил эксперт.По его мнению, Киев не сможет разработать нечто подобное как минимум в ближайшие годы, но даже если ему это удастся, украинские предприятия ВПК будут уничтожаться российской авиацией и артиллерией.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"

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