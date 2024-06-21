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В Госдуме предложили приравнять вождение в пьяном виде к терроризму
В Госдуме предложили приравнять вождение в пьяном виде к терроризму - РИА Новости, 21.06.2024
В Госдуме предложили приравнять вождение в пьяном виде к терроризму
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к терроризму, особенно в тех случаях, где есть летальные исходы. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:01
2024-06-21T18:01
2024-06-21T18:01
общество
авто
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к терроризму, особенно в тех случаях, где есть летальные исходы. "Вождение в пьяном виде надо приравнивать к терроризму. Особенно в тех случаях, где есть летальные исходы. Тривиально решить проблему, уменьшить количество пьяных за рулем не всегда возможно. Нужны однозначно строгие меры ответственность, понятные определения. Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что есть уже такое сложившееся определение: водитель-убийца. "Это те, кто садятся за руль в пьяном виде. И вне зависимости, "пронесет" ли его в этот раз, это игра в "русскую рулетку" с плачевным концом", - добавил парламентарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Авто, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме предложили приравнять вождение в пьяном виде к терроризму
Хамзаев: для решения проблемы пьяного вождения нужны однозначно строгие меры