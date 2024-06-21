https://ria.ru/20240621/vozhdenie-1954594214.html

В Госдуме предложили приравнять вождение в пьяном виде к терроризму

В Госдуме предложили приравнять вождение в пьяном виде к терроризму - РИА Новости, 21.06.2024

В Госдуме предложили приравнять вождение в пьяном виде к терроризму

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к терроризму, особенно в тех случаях, где есть летальные исходы. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:01

2024-06-21T18:01

2024-06-21T18:01

общество

авто

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к терроризму, особенно в тех случаях, где есть летальные исходы. "Вождение в пьяном виде надо приравнивать к терроризму. Особенно в тех случаях, где есть летальные исходы. Тривиально решить проблему, уменьшить количество пьяных за рулем не всегда возможно. Нужны однозначно строгие меры ответственность, понятные определения. Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что есть уже такое сложившееся определение: водитель-убийца. "Это те, кто садятся за руль в пьяном виде. И вне зависимости, "пронесет" ли его в этот раз, это игра в "русскую рулетку" с плачевным концом", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240619/minzdrav-1953904062.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, султан хамзаев, госдума рф