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Володин объяснил, почему США и ЕС решили избавиться от Зеленского - РИА Новости, 21.06.2024
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08:44 21.06.2024 (обновлено: 11:38 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/volodin-1954429074.html
Володин объяснил, почему США и ЕС решили избавиться от Зеленского
Володин объяснил, почему США и ЕС решили избавиться от Зеленского - РИА Новости, 21.06.2024
Володин объяснил, почему США и ЕС решили избавиться от Зеленского
Вложения США и Евросоюза во Владимира Зеленского не оправдались, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:44
2024-06-21T11:38
брюссель
вашингтон (штат)
киев
владимир зеленский
вячеслав володин
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вложения США и Евросоюза во Владимира Зеленского не оправдались, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram. "Вашингтон и Брюссель решили избавиться от Зеленского", — указал он.Политик перечислил пять причин, из-за которого Запад решил отвернуться от Зеленского:Он напомнил, что в мае рейтинг Зеленского опустился до 17 процентов из-за планов Киева по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте. Говоря об утрате доверия к киевскому режиму со стороны США и ЕС, Володин указал, что Западу приходится создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых Зеленскому средств, так как на Украине разворовывают присланные деньги, а оружие перепродают.Неудачи киевского режима на поле боя привели к огромному уровню потерь, ежемесячно составляющих более 50 тысяч человек. При этом такой показатель невозможно компенсировать даже в условиях тотальной мобилизации, не помогают ВСУ и поставки западного оружия. С экономической точки зрения Украина фактически стала банкротом, объяснил Володин. Он напомнил, что за прошлый год госдолг соседней страны достиг 80 процентов ВВП, и без западных финансовых вливаний республика не может выполнять свои обязательства перед гражданами. При этом Украина пока не смогла договориться о реструктуризации долга в 20 миллиардов долларов, а срок предыдущего соглашения истекает 1 августа. По мнению Всемирного банка, если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну ждет банкротство, указал спикер ГД.
https://ria.ru/20231207/ssha-1914366081.html
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вашингтон (штат)
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брюссель, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы украины, всемирный банк, в мире
Брюссель, Вашингтон (штат), Киев, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Всемирный банк, В мире
Володин объяснил, почему США и ЕС решили избавиться от Зеленского

Володин: Вашингтон и Брюссель решили избавиться от Владимира Зеленского

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вложения США и Евросоюза во Владимира Зеленского не оправдались, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram.
«
"Вашингтон и Брюссель решили избавиться от Зеленского", — указал он.
Политик перечислил пять причин, из-за которого Запад решил отвернуться от Зеленского:
  1. 1.
    низкий уровень поддержки Зеленского среди граждан Украины;
  2. 2.
    нелегитимность;
  3. 3.
    утрата доверия к киевскому режиму;
  4. 4.
    неудачи ВСУ на поле боя;
  5. 5.
    фактическое банкротство Украины.
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Он напомнил, что в мае рейтинг Зеленского опустился до 17 процентов из-за планов Киева по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте.
Говоря об утрате доверия к киевскому режиму со стороны США и ЕС, Володин указал, что Западу приходится создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых Зеленскому средств, так как на Украине разворовывают присланные деньги, а оружие перепродают.
Неудачи киевского режима на поле боя привели к огромному уровню потерь, ежемесячно составляющих более 50 тысяч человек. При этом такой показатель невозможно компенсировать даже в условиях тотальной мобилизации, не помогают ВСУ и поставки западного оружия.
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С экономической точки зрения Украина фактически стала банкротом, объяснил Володин. Он напомнил, что за прошлый год госдолг соседней страны достиг 80 процентов ВВП, и без западных финансовых вливаний республика не может выполнять свои обязательства перед гражданами.
При этом Украина пока не смогла договориться о реструктуризации долга в 20 миллиардов долларов, а срок предыдущего соглашения истекает 1 августа. По мнению Всемирного банка, если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну ждет банкротство, указал спикер ГД.
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БрюссельВашингтон (штат)КиевВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинГосдума РФВооруженные силы УкраиныВсемирный банкВ мире
 
 
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