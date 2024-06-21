https://ria.ru/20240621/volodin-1954429074.html

Володин объяснил, почему США и ЕС решили избавиться от Зеленского

Володин объяснил, почему США и ЕС решили избавиться от Зеленского - РИА Новости, 21.06.2024

Володин объяснил, почему США и ЕС решили избавиться от Зеленского

Вложения США и Евросоюза во Владимира Зеленского не оправдались, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:44

2024-06-21T08:44

2024-06-21T11:38

брюссель

вашингтон (штат)

киев

владимир зеленский

вячеслав володин

госдума рф

вооруженные силы украины

всемирный банк

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вложения США и Евросоюза во Владимира Зеленского не оправдались, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram. "Вашингтон и Брюссель решили избавиться от Зеленского", — указал он.Политик перечислил пять причин, из-за которого Запад решил отвернуться от Зеленского:Он напомнил, что в мае рейтинг Зеленского опустился до 17 процентов из-за планов Киева по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте. Говоря об утрате доверия к киевскому режиму со стороны США и ЕС, Володин указал, что Западу приходится создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых Зеленскому средств, так как на Украине разворовывают присланные деньги, а оружие перепродают.Неудачи киевского режима на поле боя привели к огромному уровню потерь, ежемесячно составляющих более 50 тысяч человек. При этом такой показатель невозможно компенсировать даже в условиях тотальной мобилизации, не помогают ВСУ и поставки западного оружия. С экономической точки зрения Украина фактически стала банкротом, объяснил Володин. Он напомнил, что за прошлый год госдолг соседней страны достиг 80 процентов ВВП, и без западных финансовых вливаний республика не может выполнять свои обязательства перед гражданами. При этом Украина пока не смогла договориться о реструктуризации долга в 20 миллиардов долларов, а срок предыдущего соглашения истекает 1 августа. По мнению Всемирного банка, если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну ждет банкротство, указал спикер ГД.

https://ria.ru/20231207/ssha-1914366081.html

https://ria.ru/20240621/medvedev-1954433419.html

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949047943.html

брюссель

вашингтон (штат)

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брюссель, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы украины, всемирный банк, в мире